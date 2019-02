Kärntner FPÖ nominiert Abgeordnete für EU-Wahl

Europäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 31. Januar 2019 Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) zwischen der EU und Japan tritt am 1. Februar 2019 in Kraft. Unternehmen und Verbraucher in ganz Europa und Japan können nun von der größten offenen Handelszone der Welt profitieren.















Europäische - Pressemitteilung Kommission Brüssel, 29. Januar 2019 Die Kommission ist heute zu dem Schluss gekommen, dass Sojabohnen aus den USA die technischen Anforderungen erfüllen, um in der EU als Biokraftstoffe verwendet zu werden, und hat das System für die Sojabohnenerzeugung bis zum 1. Juli 2021 offiziell anerkannt.