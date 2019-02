Neue EU-Regeln gegen Obsoleszenz und für Sparsamkeit

Europäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 30. Januar 2019 Im Rahmen der Debatte über die Zukunft Europas, die mit dem Weißbuch der Kommission vom 1. März 2017 angestoßen wurde, veröffentlicht die Kommission heute ein Reflexionspapier über ein nachhaltiges Europa bis 2030.















Europäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 31. Januar 2019 Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) zwischen der EU und Japan tritt am 1. Februar 2019 in Kraft. Unternehmen und Verbraucher in ganz Europa und Japan können nun von der größten offenen Handelszone der Welt profitieren.