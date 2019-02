Beschwörungen des Blitzkriegs

London. Anfang 2019 als Mensch mit eingebauter Außenperspektive in Großbritannien zu leben, das ist, als wäre man gefangen im Kopf eines dementen Psychopaten. Die Interviews mit den Männern und Frauen auf der Straße, die im Fernsehen laufen, nehmen täglich neue Dimensionen des kollektiven Wahn- und Starrsinns an. Aus "Sie brauchen uns mehr als wir sie", "Ziehen wir’s einfach durch" und "Sagt uns nicht, wir wüssten nicht, wofür wir gestimmt haben" sind mittlerweile Beschwörungen des Geists des Blitzkriegs geworden. "Wir haben den Krieg gewonnen, also kommen wir da auch noch durch", sagen Männer in Pubs, die den Krieg nur von Wiederholungen von "Dambusters" her kennen.

"Es wird den Leuten nicht schaden, wenn sie einmal eine Zeit lang ohne Essen auskommen", meint ein Baby Boomer. Ein anderer erklärt erst seine nicht schwankende Loyalität zum Brexit und meint dann: "Wenn ich jung wäre, würde ich nicht in diesem Land bleiben, das den Bach runtergeht. Ich würde ins Ausland abhauen." Er ist sich offenbar nicht bewusst, dass das selbst von gemäßigten Zentristen mantrisch als Willen des britischen Volkes beschworene Ende der Bewegungsfreiheit der jüngeren Generation genau jene Feuerleiter unter den Beinen wegtritt. Und der Interviewer macht ihn auch nicht darauf aufmerksam.





Uneinsichtige Ex-Kolonien

"Die politische und die Medienklasse Großbritanniens leben seit dreißig Jahren in Angst vor der Hälfte der Bevölkerung", erklärt John Harris, der für den "Guardian" den Video-Blog "Anywhere But Westminster" betreibt und bei seinen Straßenumfragen in Brexit-wählenden Winkeln Britanniens seltenen Mut zum Widerspruch zeigt, "Das, was als die Stimme der Working Class wahrgenommen wird, darf nicht in Frage gestellt werden. Ich halte das für sehr gefährlich, denn es bedeutet, dass Menschen wie Nigel Farage, die gar nicht aus der Working Class kommen, sondern so tun, als würden sie für sie sprechen, mit allem ungestraft davonkommen. Und das ist sehr gefährlich."

Nicht minder heikel sei das weitverbreitete Klischee, dass die britische Working Class "nicht über die Zukunft nachdenkt und eine Schwäche für sinnlose Gesten hat". Daraus folge nämlich der Trugschluss, dass selbiges auf die Middle oder die Upper Class weniger zutreffe.

Nachdem letzte Woche im Trubel der Ereignisse die Enthüllung unterging, dass führende Brexiteers wie Boris Johnson und Ex-Austrittsminister David Davies zigtausende Pfund von der als rare Pro-Brexit-Stimme der britischen Wirtschaft auftretende Baggerfirma JCB bezogen haben, möchte man Harris widersprechen. Da steckt schon ein gewisser, wenn auch nicht gerade sozialer Sinn hinter der Geste. Aber dann kommt einem wieder einer wie Charles Moore unter, der aristokratische Biograf von Margaret Thatcher, der im "Daily Telegraph" als Alternative für importierte Lebensmittel die Vorzüge von Wurzelgemüse preist, wie er es früher in den kalten Jahreszeiten gegessen habe. Tatsächlich waren die Britischen Inseln schon in den Tagen des Empire nicht fähig, sich selbst mit Nahrung zu versorgen, aber das scheint dem Herrn Historiker entgangen zu sein.