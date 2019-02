May will Brexit-Blockade durch Besuch in Brüssel lösen

DUP-Chefin Foster empfängt May heute in Belfast. © afp/C. McQuillan DUP-Chefin Foster empfängt May heute in Belfast. © afp/C. McQuillan



London/Brüssel. (reu/sig) Eines wollte die EU-Kommission vor dem Besuch der britischen Premierministerin schon klarstellen: Wenn Theresa May am Donnerstag nach Brüssel kommt, erwarte die EU-Kommission "Ideen" dazu, wie es nun in der Brexit-Frage weitergehen soll. Die Position der Kommission und der anderen 27 EU-Staaten sei und bleibe aber "klar", erklärte ein Sprecher der Behörde am Dienstag.

Aus britischer Perspektive ist Mays Auftrag in Brüssel ebenso klar - wenn er auch dem Standpunkt Brüssels diametral widerspricht. Die Tory-Chefin soll die vom Unterhaus geforderten Nachverhandlungen über den Austrittsvertrag mit der EU in Gang bringen. Von ihrem Sprecher hieß es, May wolle eine "juristisch verbindliche Garantie" erhalten, um die mit der EU ausgehandelte Backstop-Lösung für die irische Grenze zeitlich zu begrenzen.





Doch an der Position Brüssels hat sich auch nach der Abstimmung im Unterhaus vor einer Woche nichts geändert. Die Abgeordneten in London hatten sich mehrheitlich gegen den Backstop ausgesprochen, der eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindern soll. Nur Minuten später hieß es aus Brüssel, die Notlösung sei nicht verhandelbar. "Für uns ist der Backstop (...) von zentraler und fundamentaler Bedeutung", heiß es auch am Dienstag wieder aus der EU-Kommission.

Indes brach May zu einem zweitägigen Besuch nach Nordirland auf, um die Wogen zu glätten - kein leichtes Unterfangen. Bei ihrer Rede am Dienstag versuchte die Premierministerin die Nordiren davon überzeugen, dass sie eine Lösung finden wird, die eine harte Grenze in Irland verhindert und gleichzeitig die Unterstützung des Unterhauses erhält. Die nordirischen Protestanten von der DUP wollen den "toxischen Backstop" ersetzen oder zumindest zeitlich begrenzen. Unter anderen Umständen würde London wenig darauf geben, was die Unionisten aus Nordirland verlangen. Doch seit den vorgezogenen Neuwahlen von 2017 ist Mays Minderheitsregierung auf die Unterstützung der DUP angewiesen. Am Mittwoch empfängt DUP-Chefin Arlene Foster May in Belfast.

Als Alternative zu einem ungeordneten EU-Austritt am 29. März bietet sich eine Verschiebung des Brexit an. Das Unterhaus hat sich zwar dagegen ausgesprochen, doch in Brüssel laufen die Vorbereitungen darauf bereits. Die Option, den Austritt auf Ende Mai oder Anfang Juni zu vertagen, liegt nach wie vor auf dem Tisch.