Wie Nordirland zum Spieleinsatz wird

"Wir wollen hier keine Grenze": Protest in Carrickcarnan auf der irischen Seite der Grenze. © reu "Wir wollen hier keine Grenze": Protest in Carrickcarnan auf der irischen Seite der Grenze. © reu



Belfast/Dublin/London. Stacheldraht, gepanzerte Polizeiautos, Mauern zwischen katholischen und protestantischen Vierteln. Was sich anhört wie eine Straßenszene während des Nordirlandkonflikts, ist in Teilen Belfasts Alltag. Nach wie vor bestimmen Identität und Religion das Leben vieler Menschen. Zwar entwickelt sich innerhalb der Mittelschicht langsam so etwas wie eine nordirische Identität. Doch entlang der Grenzmauern in den traditionellen Arbeitervierteln ist davon nichts zu spüren. Dutzende "Peacewalls" trennen protestantisch-unionistische Wohngebiete von katholisch-republikanischen, in der Nacht fliegen häufig Steine und Ziegel über den Betonwall. Das Misstrauen zwischen den Bevölkerungsgruppen ist groß. In Nordirland dreht sich immer noch viel um das alte Thema: Identität.

Seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 sind die "Troubles" vorbei. Doch der Frieden ist fragil, immer wieder wird der alte Konflikt spürbar. Rund 3500 Opfer hat der Bürgerkrieg zwischen 1969 und 1998 gefordert. Zwar hat die damalige IRA nach und nach die Waffen abgegeben, aber zahlreiche Splittergruppen sind bis heute aktiv. Zu Angriffen paramilitärischer Gruppen und zu Straßenschlachten kam es in den vergangenen Jahren immer wieder. Dann stand Nordirland für einen Moment im Fokus der Medienaufmerksamkeit - bevor man es schnell wieder vergaß.





Im Angesicht eines drohenden chaotischen Brexit hat sich das geändert: Plötzlich ist wieder die Rede vom Konflikt. Grenzkontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Land Irland, so die Sorge, könnten alte Wunden aufreißen. Dass ein möglicher No-Deal-Brexit eine Welle der Gewalt durch IRA-Gruppen zur Folge hätte, ist zwar unwahrscheinlich. Doch würden Grenzposten, Zollhäuschen und Polizisten einen Keil zwischen die Bevölkerungsgruppen treiben.

Der Brexit rüttelt an einem mühsam erarbeiteten Gleichgewicht. Das Karfreitagsabkommen zwischen Irland, Nordirland und Großbritannien garantierte den Katholiken in der Provinz die gleichen Rechte wie ihren protestantischen Mitmenschen. Seither können Nordiren sich entscheiden, ob sie einen britischen oder einen irischen Pass wollen - oder beides. Es bleibt ihnen überlassen, womit sie sich identifizieren. Der Brexit zwingt sie nun, sich für eine Seite zu entscheiden. Das alte Problem ist zurück.

Britisches Kalkül

Die EU hatte eine stabilisierende Wirkung auf den Friedensprozess zwischen Katholiken und Protestanten. Seit zwanzig Jahren gibt es keine sichtbare Grenze mehr auf der irischen Insel. Mehr als 30.000 Menschen pendeln jeden Tag von einer Seite auf die andere. Scheiden die Briten am 29. März ohne Abkommen mit Brüssel aus der Europäischen Union aus, dann würde das Vereinigte Königreich über Nacht zum Drittstaat - die EU-Außengrenze verliefe quer durch Irland. Weil das Königreich bei einem No-Deal-Brexit auch aus Binnenmarkt und Zollunion ausscheidet, müssten wieder Grenzkontrollen eingeführt werden - sonst könnte die irische Grenze zum Schlupfloch in den Binnenmarkt werden. Damit das nicht geschieht, haben London und Brüssel eine Notlösung in ihr Abkommen eingebaut: Der "Backstop" verhindert eine harte Grenze auf der Insel, bis eine bessere Lösung gefunden ist. Möglich wird das, indem Großbritannien in der Zollunion bleibt.