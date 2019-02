Déjà-vu in Brüssel

Brüssel/London. Theresa May will es abermals versuchen: Obwohl die EU bereits unmissverständlich klargemacht hat, dass sie den Brexit-Vertrag nicht nachbessern wird und dabei die Rückendeckung von 27 Mitgliedstaaten hat, reist Großbritanniens Premierministerin am heutigen Donnerstag abermals nach Brüssel. Sie hofft nach wie vor auf rechtlich verbindliche Änderungen an der im Brexit-Abkommen vorgesehenen Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland - Zugeständnisse, die sie dringend bräuchte, um den Austrittsvertrag im zweiten Anlauf durch das britische Parlament zu bringen. Doch ihre Aussichten tendieren gegen null.

Der sogenannte Backstop gilt als Haupthindernis für eine Ratifizierung des Abkommens. Die EU ist entschlossen, an der vereinbarten Regel festzuhalten. Sie sei zentraler Bestandteil des Vertrags. Die Position der EU sei bekannt und habe sich nicht geändert, betonte der Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Vorfeld der May-Visite. Dem Luxemburger will die Regierungschefin am Vormittag ihre neuen Ideen präsentieren, so sie denn welche im Gepäck hat, im Laufe des Tages folgen dann Gespräche mit EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, dem liberalen Fraktionschef und Leiter der Brexit-Steuerungsgruppe des Parlaments, Guy Verhofstadt - sowie mit EU-Ratspräsident Donald Tusk, der am Mittwoch zu einem emotionalen Verbalschlag ausholte. "Ich habe mich gefragt, wie der spezielle Platz in der Hölle ausschaut für diejenigen, die den Brexit vorangetrieben haben, ohne den geringsten Plan zu haben, wie man ihn sicher durchführt", meinte er nach Brexit-Beratungen mit dem irischen Premier Leo Varadkar. Es liege nun an May, einen "Ausweg aus der Sackgasse" aufzuzeigen. Tusk warnte zugleich eindringlich vor einem Fiasko im Fall eines No-Deal-Szenarios.