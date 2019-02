Europas Wirtschaft verliert klar an Fahrt

Brüssel. (reuters) Handelsstreit, konjunkturelle Abkühlung in China und die mit dem Brexit verbundene Unsicherheit setzen Europas Wirtschaft zu. Die EU-Kommission hat die Wachstumsaussichten jedenfalls deutlich heruntergeschraubt: Laut ihrer am Donnerstag veröffentlichten Winterprognose wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der EU 2019 nur noch um 1,5 Prozent statt der bisher erwarteten 1,9 Prozent zulegen. Noch schlechter sieht der Ausblick für die Eurozone aus. Dort wird 2019 gar nur noch mit einem Wachstum von 1,3 Prozent gerechnet, im November stand noch ein Plus von 1,9 Prozent im Raum. Dabei lässt die Dynamik in Westeuropa im statistischen Schnitt etwas stärker nach als im südlichen- und östlichen EU-Raum.

Schlusslicht bildet aber Italien; Brüssel traut der drittstärksten Volkswirtschaft der Eurozone für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent zu - 1,2 Prozent waren es noch vor drei Monaten. Das Land rutschte zuletzt in eine "technische Rezession". Auf dem anderen Ende der Skala befindet sich Malta, das mit einem Wachstum von 5,2 Prozent (Herbstprognose: 4,9 Prozent) Spitzenreiter ist. Auf mehr als drei Prozent Wachstum kommen zudem Irland, die Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungarn und Zypern.





Nur drei EU-Länder - neben Malta Griechenland und Großbritannien - weisen höhere Wachstumsvoraussagen auf als im November-Outlook, wobei die Prognose zum Vereinigten Königreich (plus 1,3 Prozent) aufgrund der Brexit-Unwägbarkeiten wenig aussagekräftig ist, wie EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici gestern bei der Präsentation der Winterprognose in Brüssel selbst einräumte. In der Slowakei, Tschechien, Ungarn und Rumänien blieb die Prognose unverändert. Die restlichen 21 EU-Staaten verzeichneten eine Abwärtsbewegung zwischen 0,1 Prozentpunkten (Estland, Spanien, Lettland, Litauen, Portugal, Bulgarien und Kroatien) und einem Prozentpunkt (Italien). Eine Verschlechterung der Prognose um 0,2 Punkte gab es für Belgien, Zypern, Slowenien, Dänemark und Polen. Ein Minus von 0,3 Prozentpunkten für Frankreich und Finnland. Eine Verschlechterung um 0,4 Punkte von der Herbst- auf die Winterprognose musste Irland hinnehmen.

Österreich rutscht ab

Ihre Wachstumsaussichten gegenüber Herbst deutlicher zurückgenommen hat die EU-Kommission für Österreich. Für 2019 und 2020 sagt die EU-Behörde hierzulande nur mehr ein Wachstum von jeweils 1,6 Prozent voraus. Im Herbst hatte sie noch 2,0 Prozent bzw. 1,8 Prozent prognostiziert. Österreich habe im gesamten Vorjahr noch ein solides Wachstum von 2,7 Prozent verzeichnet, das von Privatkonsum und Investitionen sowie vom Export angetrieben war. Doch hätten bereits 2018 wirtschaftliche Schlüsselindikatoren eine Abschwächung angezeigt, heißt es in dem Ausblick. Das Investitionswachstum schätzt die EU-Kommission für Österreich weiterhin als stark, aber "zu moderat" für ein hohes Wachstumsniveau ein.

Deutschland wird 2019 und 2020 ein Wachstum von 1,1 beziehungsweise 1,7 Prozent vorausgesagt. Da der Welthandel dieses und nächstes Jahr abkühlen dürfte, werde das exportorientierte Nachbarland nicht mehr die Dynamik der Vorjahre erreichen, hieß es.