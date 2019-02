Anspruch auf Beihilfe für Kinder im EU-Ausland

Luxemburg. EU-Bürger mit Kindern im Ausland haben auch bei Arbeitslosigkeit Anspruch auf Kindergeld in dem Land, in dem sie wohnen. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Die Familienleistungen für Kinder in einem anderen Mitgliedstaat könnten nicht davon abhängig gemacht werden, dass der Berechtigte eine Beschäftigung ausübe, erklärten die Richter. Damit präzisierten sie die Auslegung der seit 2004 bestehenden Verordnung zur Koordinierung der sozialen Sicherheitssysteme.

Konkret ging es um den Fall eines seit 2003 in Irland lebenden Rumänen. Der Mann, dessen zwei Kinder in Rumänien wohnen, wurde 2009 arbeitslos, nachdem er bereits sechs Jahre lang in Irland gearbeitet hatte. Später erhielt er eine Arbeitslosenunterstützung, aber kein Kindergeld mehr. Er klagte, dass dies gegen Unionsvorschriften zu den Sozialsystemen verstoße.





Überweisungen für Kinder im EU-Ausland sorgen immer wieder für Debatten. In Österreich trat mit Jahresanfang eine Anpassung der Familienhilfe für im Ausland lebende Kinder an die dortigen Lebenshaltungskosten (Indexierung) in Kraft. In den meisten Fällen bedeutet das eine Kürzung. Die aktuelle Entscheidung des EuGH dürfte zwar keine Auswirkung auf dies haben. Dennoch könnte die Indexierung ebenfalls mit EU-Recht unvereinbar sein.