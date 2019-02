May setzte undankbare Mission in Dublin fort

Theresa May kämpft daheim und im Ausland für einen geregelten Ausstieg. © APAweb, Reuters,Francois Lenoir Theresa May kämpft daheim und im Ausland für einen geregelten Ausstieg. © APAweb, Reuters,Francois Lenoir



London/Dublin/Brüssel. Nach ihren Gesprächen in Brüssel hat die britische Premierministerin Theresa May ihre Brexit-Diplomatie in Irland fortgesetzt. Auf Mays Terminkalender stand am Freitagabend ein Treffen mit Irlands Regierungschef Leo Varadkar. Die größte Hürde für einen geregelten Brexit stellt weiterhin die Frage dar, wie Grenzkontrollen an der irisch-nordirischen Grenze vermieden werden können.

Große Fortschritte im Streit um den sogenannten Backstop - eine Notfalllösung zur Vermeidung von Grenzkontrollen - wurden nicht erwartet. Der Backstop sieht vor, dass notfalls Großbritannien in der Zollunion mit der EU bleibt und Nordirland sogar im EU-Binnenmarkt.





Eine für die Bürger spürbare Teilung der Insel mit Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland soll vermieden werden, weil sie neue politische Gewalt in der früheren Bürgerkriegsregion Nordirland entfachen könnte. Eine Mehrheit im britischen Unterhaus hatte zuletzt für "alternative Regelungen" gestimmt. Juncker bekräftigte jedoch am Donnerstag, dass die übrigen 27 EU-Staaten das Austrittsabkommen nicht mehr aufmachen würden.

Unterdessen meinte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz, die Finanzbranche solle sich angesichts der Unsicherheit über den britischen EU-Austritt auf den schlimmsten Fall vorbereiten. "Ich hoffe nach wie vor, dass es am Ende eine Vereinbarung geben wird", so der SPD-Politiker. "Dennoch ist es nun umso wichtiger, dass die Finanzindustrie ihre Vorbereitungen für den Brexit - und auch für den Fall eines harten Brexit - weiter vorantreibt."

Düstere Prognose

Die britische Notenbank stutzte am Donnerstag ihre Konjunkturprognose deutlich zusammen. Sie erwartet 2019 nur noch ein Wachstum von 1,2 Prozent - statt wie noch im November von 1,7 Prozent. Es wäre das geringste Plus seit zehn Jahren.

Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, hatte zuvor Regierung und Opposition in Großbritannien zur Zusammenarbeit beim EU-Austritt aufgefordert. In dem Zusammenhang begrüßte Verhofstadt ein Angebot von Labour-Chef Jeremy Corbyn, die britische Premierministerin Theresa May unter bestimmten Bedingungen zu unterstützen.

Auch EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani begrüßte die Ankündigung neuer Gespräche beider Seiten, zumal ein ungeregelter Brexit nach seinen Worten eine Katastrophe wäre. "Wir müssen mit Großbritannien reden, reden, reden", sagte Tajani. Verhofstadt sagte: "Ein ‚No-Deal‘ ist für uns keine Option, es wäre ein Desaster auf beiden Seiten des Kanals."