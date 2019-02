Finanzminister empfehlen Philip Lane

Die Euro-Finanzminister unterstützen den irischen Notenbankchef Philip Lane als Nachfolger des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet. Die Empfehlung soll am morgigen Dienstag offiziell gemacht werden, teilte der EU-Rat - die Vertretung der Mitgliedstaaten - am Montag in Brüssel mit.

Lane war einziger Kandidat. Auf Grundlage der Empfehlung der Euro-Finanzminister wird der EU-Gipfel am 22./23. März nach Konsultationen mit dem Europäischen Parlament und dem EZB-Rat eine endgültige Entscheidung treffen.

Lane tritt die Nachfolge des Belgiers Peter Praet an und übernimmt den Posten am 1. Juni für acht Jahre.