"Es war ein Freudenfest"

Die Erasmus-Schüler Lena, Chiara, Benjamin, Samara, Johannes, Adrian und Nadine (v. l. n. r.) beeindruckte vor allem die Gastfreundschaft. © Greber Die Erasmus-Schüler Lena, Chiara, Benjamin, Samara, Johannes, Adrian und Nadine (v. l. n. r.) beeindruckte vor allem die Gastfreundschaft. © Greber



Brüssel/Wien. Sobald die Schulglocke läutet, wimmelt es von Kindern und Jugendlichen in den Gängen des Bernoulli-Gymnasiums. 900 Schüler besuchen die 39 Klassen der AHS im 22. Wiener Gemeindebezirk. Sieben Schüler aus der 7. und 8. Schulstufe erwarten in diesem Tohuwabohu die Anweisungen des Spanischlehrers Markus Kraushofer. Er führt die kleine Gruppe in den Klassenraum der Erstklässler. Die sieben Schüler waren die ersten Teilnehmer bei einem Erasmus-Projekt des Bernoulli-Gymnasiums, organisiert von Kraushofer und seiner Kollegin Athanasia Siegl-Hadjiioannou.

Unter dem Begriff Erasmus+ werden diverse EU-Bildungsprojekte zusammengefasst. Im Zentrum des seit 1987 existierenden Programmes steht laut EU-Kommission die Förderung der Mobilität Jugendlicher, junger Erwachsener und Lehrpersonen zu Lernzwecken, für transnationale Kooperation und für die Stärkung europäischer Werte. 14,7 Milliarden Euro wurden für den Zeitraum von 2014 bis 2020 für die Förderung des Projektes bereitgestellt. Nach einem Rekordjahr 2017, in dem fast 800.000 junge Menschen an Erasmus+ Projekten teilnahmen, plant die EU-Kommission nun eine Verdoppelung des Budgets für 2021 bis 2027. Damit stehen 30 Milliarden Euro zur Verfügung. Mehr als 110.000 Schüler aus 7500 Schulen hatten 2017 die Möglichkeit, an einem geförderten Austauschprogramm wie jenem des Bernoulli-Gymnasiums teilzunehmen.







Links Unsere Serie "Das junge Europa": www.wienerzeitung.at/dossiers/das_junge_europa

"Man findet immer einen Weg zu kommunizieren"

Im Sommer hat sich das Lehrerteam Kraushofer und Siegl-Hadjiioannou über die Plattform eTwinning, die Schulen in Europa vernetzt, einem Erasmus-Projekt angeschlossen. Das Thema: "Kulturelles Erbe in Europa mit einem Blick auf Integration", Projektsprache ist Spanisch, Partnerländer sind Spanien, Italien und Bulgarien. Jedes Partnerland organisiert eine Woche Aufenthalt für die Schüler der jeweils anderen Schulen. Im Bernoulli-Gymnasium werden interessierte Schüler auf ihren einwöchigen Aufenthalt vorbereitet, müssen ein Heft zum Thema erarbeiten, werden Gastfamilien zugeteilt. "Jeder hat seine eigene Gastfamilie", erklärt Siegl-Hadjiioannou. "Die Zeiten, in denen sie sich treffen, und die Treffpunkte werden klar kommuniziert. Die Schüler werden dann von den ortskundigen Schülern begleitet. Die Lehrer sind alle im selben Hotel untergebracht, was auch hier das Wir-Gefühl stärkt." Finanziert wird das Projekt, das insgesamt drei Wochen Aufenthalt für jeweils sieben Schüler und zwei Lehrpersonen umfasst, mit EU-Fördermitteln. "Die Schüler bekommen die Unterkunft, den Flug und das Essen bezahlt; nur wenn sie sich zwischendurch selbst etwas kaufen, müssen sie das selber finanzieren", erläutert Siegl-Hadjiioannou.

"Wir haben sehr viel über die Stadt und das Land erfahren. Am meisten beeindruckt hat mich aber die Gastfreundschaft. Das war das Wichtigste für mich", fasst Samara Buniwer nach der Woche in Italien ihre Eindrücke zusammen. Gastfreundschaft - dieses Stichwort fällt immer wieder. Chiara Sebastianelli-Schoditsch erzählt, dass sie zahlreiche Mitglieder ihrer Gastfamilie kennengelernt hat: Oma, Tante, Cousins. Die Schüler haben auch gelernt, dass man sich mit Leuten anfreunden kann, egal welche Sprache man spricht: "Man findet immer einen Weg zu kommunizieren. Mit Händen, mit Lauten, mit Google-Übersetzer", meint Adrian Vicht-Otero. "Und man bekommt auch einen sehr schönen Eindruck vom Privatleben. Wir wurden wirklich sehr herzlich behandelt. Ich finde, wir könnten uns von dieser Gastfreundschaft eine Scheibe abschneiden."

Auch die beiden Lehrer sind von ihrem ersten Austausch begeistert: "Es war ein Freudenfest", schwärmt Siegl-Hadjiioannou. "Es ändert auch den Menschen. Es bleiben Eindrücke zurück, auch bei unseren Burschen, die sonst gar so cool tun." Genau das sei ja auch das Ziel solcher Erasmus-Projekte, sagt Kraushofer: "Einerseits vermitteln sie natürlich dieses lebenslange Lernen, andererseits vermitteln sie auch dieses Europa, das verbindet." Die Schüler hätten auch jetzt noch Kontakt untereinander. Ein Schüler habe ihm erzählt, dass er seinem italienischen Gastbruder ein Weihnachtsgeschenk geschickt habe. "Die emotionale Ebene war in Italien wirklich ganz stark."

Die meisten Teilnehmer bei Erasmus+ sind allerdings nicht Schüler, sondern Studenten. Im Rekordjahr 2017 absolvierten rund 400.000 Studenten ein Auslandssemester über Erasmus+. Laut einer Erhebung der EU-Kommission fühlen sich 92 Prozent nach dem Auslandsaufenthalt offener, neugieriger und fähiger, sich an schwierige Situationen anzupassen. 90 Prozent wurden selbstbewusster, 87 Prozent sind der Meinung, besser mit Personen aus anderen Kulturen zusammenarbeiten zu können, und 83 Prozent haben das Gefühl, ihre Lernfähigkeit habe sich durch den Auslandsaufenthalt verbessert.

Ausbildungsprogramme nicht nur für Studenten

Einige fanden auch privat ihr Glück. Die frühere EU-Bildungskommissarin Androulla Vassiliou geht von rund einer Million "Erasmus-Babies" aus. Denn laut der Umfrage haben rund 27 Prozent aller Erasmus-Studenten im Rahmen ihres Aufenthaltes ihren Lebenspartner kennengelernt. Und auch für Karriere kann das Programm förderlich sein: Laut Daten aus dem Jahr 2014 ist die Arbeitslosenquote bei Erasmus-Studenten fünf Jahre nach dem Abschluss um 23 Prozent geringer als bei ihren Mitstudenten.







Information Future Challenge



Bereits zum dritten Mal veranstaltet die "Wiener Zeitung" den Schüler-Video-Wettbewerb #futurechallenge. Die "Wiener Zeitung" sucht den besten EU-Wahlspot, der auch Skeptiker dazu bringt, bei der EU-Wahl im Mai 2019 teilzunehmen. Zugleich bietet die "Wiener Zeitung" einen Blick auf Europa aus einer dezidiert jungen Perspektive: In einer Serie werden jugendrelevante Europathemen behandelt.



www.wienerzeitung.at/futurechallenge

Alle weiteren Informationen auf: Bereits zum dritten Mal veranstaltet die "Wiener Zeitung" den Schüler-Video-Wettbewerb #futurechallenge. Die "Wiener Zeitung" sucht den besten EU-Wahlspot, der auch Skeptiker dazu bringt, bei der EU-Wahl im Mai 2019 teilzunehmen. Zugleich bietet die "Wiener Zeitung" einen Blick auf Europa aus einer dezidiert jungen Perspektive: In einer Serie werden jugendrelevante Europathemen behandelt.

Auch die Schüler des Bernoulli-Gymnasiums können sich nach ihren Erfahrungen ein Auslandsstudium vorstellen. Nadine Streissenberger hat sich dafür in Italien noch eine Portion Selbstvertrauen geholt: "Ich will teils im Ausland leben, studieren oder arbeiten. Es hat mich nochmals bestärkt, das wirklich durchzuziehen."

Neben dem Schüler- und Studentenaustausch bietet Erasmus+ noch weitere Fortbildungsprogramme an: So gibt es einen sogenannten Erasmus Mundus Master, für den man mindestens drei Hochschulen in drei verschiedenen Erasmus-Programmländern besucht. Spitzenleistungen bei Lehre und Forschung werden mit Jean-Monnet-Aktivitäten weltweit gefördert. Aber auch in der non-formellen Bildung bietet die EU kurze Trainingsprogramme und sogenannte Youth Exchanges an. Rund 100.000 Personen haben im Jahr 2017 daran teilgenommen.

Grenzen öffnen und Möglichkeiten aufzeigen

Unter dem Motto "Bernoulli goes Europe" will Kraushofer "die Grenzen für unsere Schüler, aber auch Lehrer öffnen und zeigen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, damit sie sich mithilfe von EU-Förderungen weiterbilden können". Es gibt Sprachaufenthalte, Jobschnuppern, eTwinning, Weiterbildungs- und Vernetzungsmöglichkeiten für Lehrpersonal. "Ich bin schon einmal von Kalabrien nach Warschau zu einer eTwinning-Konferenz geflogen", berichtet Kraushofer. "Im Mai nehme ich in Brüssel an einer Fortbildung über eTwinning teil. Im April bekomme ich einen Lehrer aus Valencia, der mich zehn Tage im Unterricht begleitet und mit mir zusammen unterrichtet." Viele Lehrer wissen aber noch zu wenig darüber, was alles möglich ist.

Für das Bernoulli-Gymnasium ist das Projekt erst in den Startlöchern: "Im Moment planen wir den nächsten Aufenthalt. Wir fliegen am 24. März nach Galicien in Spanien. Parallel dazu planen wir schon den Aufenthalt in Wien im September."

Auf die Frage an die Schüler, ob sie das Projekt weiterempfehlen würden, tönt es im Chor: "Auf jeden Fall." Projekte wie diese seien einmalig und gehörten laut den Schülern unbedingt gefördert, sind sie überzeugt. Samara Buniwer ergänzt: "Viele hätten privat gar nicht die Möglichkeit, so etwas zu machen. Aber wenn die Schule das organisiert, ist das perfekt."