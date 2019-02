Orban führt Europäische Volkspartei vor

Ungleiches Duell: Orban (l.) hat seine Macht zementiert, Juncker geht in Politpension. © afp/Charlier Ungleiches Duell: Orban (l.) hat seine Macht zementiert, Juncker geht in Politpension. © afp/Charlier



Budapest/Brüssel. (afp/red) Auf große Plakatwände will Ungarns nationalkonservativer Regierungschef Viktor Orban das Gesicht von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kleben. Nicht, um vor der EU-Wahl im Mai für Europa zu werben, sondern um dem Kommissionschef die Förderung illegaler Einwanderung vorzuwerfen. Formal sind Juncker und Orban über die Europäische Volkspartei (EVP) Teil einer Parteienfamilie.

Noch pikanter: Die Regierung in Budapest will Juncker gemeinsam mit dem ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros affichieren. Der Investor und Philanthrop ist seit Jahren Ziel einer antisemitisch grundierten Kampagne von Orbans Regierung.





"Sie wollen die verpflichtende Aufnahmequote; die Schwächung der Rechte der Mitgliedsländer zur Grenzverteidigung; die Erleichterung der Einwanderung mit Migrantenvisa", schrieb die ungarische Regierung auf Facebook. Von der EU-Kommission kamen klare Worte: Ein Sprecher Junckers nannte die Kampagne "Fake News" und "unfassbar". Später meldete sich der Kommissionspräsident selbst zu Wort: Orban vertrete "die christdemokratischen Werte in keinerlei Weise", sagte Juncker. Er sei der Meinung, "dass sein Platz nicht in der Europäischen Volkspartei ist".

Entscheidung verschleppen

Schon lange liegt Orban mit EU-Kommission und EU-Parlament im Clinch. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit ab 2010 eckte der Ungar mit Verfassungs- und Gesetzesänderungen an, die dazu dienten, die Macht seiner Fidesz zu zementieren. Junckers Kommission hat seit 2014 reihenweise Strafverfahren eröffnet: Weil Orban sich nicht an der EU-Flüchtlingsverteilung beteiligen wollte, weil er Asylwerber in Containerdörfern an der Grenze einsperrte, weil er gegen aus dem Ausland finanzierte Nichtregierungsorganisationen sowie die renommierte Central European University vorging, deren maßgeblicher Financier Soros’ Stiftung ist.

Die Fälle liegen jetzt beim Europäischen Gerichtshof. "Rote Linie" für die europäischen Christdemokraten sei Orbans Verhalten, wenn er letztinstanzlich verliere, sagt ein EVP-Vertreter. Der Regierungschef habe den EU-Partnerparteien zugesichert, dass er sich dann an die Rechtsprechung des obersten EU-Gerichts halten werde. Bis zu letztinstanzlichen Entscheidungen können aber noch Jahre vergehen.

Der aus Frankreich stammende EVP-Präsident Jospeh Daul stellte sich an die Spitze der Kritiker. Er verurteilte Orbans Kampagne auf Twitter scharf und sprach von "Verleumdung". Er erinnerte Orban daran, dass der ungarische Premier als Regierungschef auch alle EU-Entscheidungen in Brüssel mittreffe. Doch Daul forderte nicht den Rauswurf der Fidesz aus der EVP.