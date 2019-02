Sozialdemokraten für ein Europa der Reformen

Der bevorstehende Brexit, das Migrationsproblem, die neuen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen in Zeiten von Donald Trump und globalen Handelskriegen. Vor allem aber das Erstarken rechtspopulistischer und EU-skeptischer Parteien in vielen Mitgliedstaaten der EU. Die Liste der Probleme und Bedrohungen für die Europäische Union sind heuer enorm.

So gehe es bei den kommenden Europawahlen am 26. Mai auch um nichts weniger als die "Seele des Kontinents" zu retten, stellte der niederländische Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten (SPE) Frans Timmermans bei seiner Wahl Anfang Dezember in Lissabon klar.

Wie die "Seele Europas" zu retten sei, darauf wollen sich Europas Sozialdemokraten am Freitag und Samstag auf einem Kongress in der spanischen Hauptstadt Madrid einigen, wo unter dem Motto "Ein neuer Gesellschaftsvertrag für Europa" das SPE-Wahlprogramm vorgestellt wird.

"Wir stehen vor einer ganz entscheidenden EU-Wahl. Die Rechtspopulisten haben eine klare Agenda, sie wollen die Zerstörung der Europäischen Union. Die Konservativen schauen dabei tatenlos zu. Die einzige Alternative ist die Sozialdemokratie. Dieses Signal wollen wir in Madrid geben", erklärte die neue SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner im Vorfeld des Kongresses im Gespräch mit der APA. Man wolle deutlich machen, so Rendi-Wagner weiter, "dass eine erfolgreiche Sozialdemokratie die einzige Chance für eine Stärkung der Gerechtigkeit und des Zusammenhalts in Europa ist.

So wird der SPE-Kongress im Madrider Königin Sofía Museum am Freitagmorgen auch unter dem Motto. "Call to Europe: No step back!" beginnen. Neben Rendi-Wagner und dem SPÖ-Spitzenkandidaten bei den Europawahlen, Andreas Schieder, werden sozialdemokratische Vertreter aus allen Mitgliedsstaaten in der spanischen Hauptstadt erwartet. Aus Portugal kommt Regierungschef Antonio Costa, Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven, Labour-Chef Jeremy Corbyn aus Großbritannien, die deutsche SPD-Vorsitzende Andrea Nahles und Rumäniens Ministerpräsidentin Viorica Dancila. Madrid wird dabei der Start für Frans Timmermans Europa-Tour werden.

Dass der Kongress und die Vorstellung des Wahlprogramms ausgerechnet in Madrid stattfinden, hat natürlich einen Grund. Europas Sozialdemokraten wollen Spaniens sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez im bald beginnenden Wahlkampf unterstützen. Sanchez steht seit Juni einer schwachen Minderheitsregierung in Madrid vor. Der Druck der rechtskonservativen Oppositionsparteien sowie von Kataloniens Separatisten im polemischen Unabhängigkeitsprozess wurde zum Schluss jedoch zu hoch. Als beide Seiten vergangene Woche Sanchez ́ Haushaltsentwurf ablehnten, rief der Sozialist vorgezogene Parlamentswahlen für den 28. April aus.

Die Neuwahlen in Spanien, bei denen Sanchez ́ Sozialisten (PSOE) als Favoriten gelten, werden vom Aufschwung der neuen rechtspopulistischen Vox-Partei überschattet, mit deren Unterstützung die beiden rechtskonservativen Parteien PP und Ciudadanos eine Regierungsmehrheit bei den Wahlen erreichen könnten. Sanchez sei der Beweis, dass man mit einer sozialdemokratischen Regierungspolitik Erfolg haben könne. "Bei seinem Wahlkampf gegen den rechten Block wollen wir ihn unterstützen", heißt es aus der SPÖ.

Umfragen sagen auch den Europäischen Sozialdemokraten bei den Europawahlen im Mai eine Niederlage voraus. Stärkste Partei dürfte nach jetzigem Stand wieder die Europäische Volkspartei werden, die mit dem deutschen CSU-Politiker Manfred Weber an der Spitze in die Wahl zieht. Doch Sanchez in Spanien und Antonio Costa in Portugal zeigen, dass die Geschichte vom angeblichen Niedergang der Sozialdemokratie nicht stimme, ist man in der SPÖ überzeugt.

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner, die sich am Rande des Kongresses in Madrid auch mit Pedro Sanchez zu bilateralen Gesprächen trifft, wird zusammen mit Antonio Costa, Andrea Nahles und Stefan Löfven über den "Neuen Gesellschaftsvertrag" referieren, während Andreas Schieder sich zum Thema "Nachhaltigkeit" äußern wird.

Auf dem Kongress wird es neben sozial- und wirtschaftspolitischen Themen auch um Wettbewerbsfähigkeit, Energieeffizienz, Wohnraum, Umweltschutz, Feminismus, Demokratie, Nachhaltigkeit und Integration gehen.