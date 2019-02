Immer mehr kritische Stimmen zu Orban

Berlin. Die kritischen Stimmen in der Europäischen Volkspartei zum rechtskonservativen Premier Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei mehren sich. Nach Angriffen Orbans auf EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und den liberalen Milliardär und Demokratie-Förderer George Soros im Rahmen des EU-Wahlkampfs forderte mit dem Vorsitzenden der Christlich Sozialen Volkspartei (CSV) aus Luxemburg, Frank Engel, der erste christdemokratische Parteichef den Ausschluss von Fidesz aus der EVP. Orbans Partei müsse "raus aus der EVP, und zwar jetzt gleich", zitierte die deutschen Zeitung "Die Welt" Engel.

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber von der bayerischen CSU verlangte von Orban einen Kurswechsel: In Ungarn seien "indiskutable" Entscheidungen getroffen worden. "Deswegen gehen wir mit aller Härte gegen dieses Land vor." Aus Österreich gehört die ÖVP zur EVP.

Grünen fordern Ausschluss aus EVP

Die Chefin der deutschen Grünen, Annalena Baerbock, hat den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der EU-Wahl, Manfred Weber (CSU), aufgefordert, die rechtskonservative ungarische Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban aus der Europäischen Volkspartei auszuschließen.

"Die jüngsten diffamierenden Ausfälle gegen die EU und ihren Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker sind einer europäischen Regierungspartei absolut unwürdig", sagte Baerbock der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). "Man fragt sich schon, was eigentlich noch passieren muss, bevor Manfred Weber seinen Parteifreund Viktor Orban endlich in die Schranken weist und die Fidesz-Partei aus der EVP ausschließt."

Die jüngste Plakat-Kampagne der ungarischen Regierung sei auch ein Angriff auf den politischen Grundkonsens in Europa, weil sie die EU als solche angreife und als Lügengebilde darstelle, sagte Baerbock. "Manfred Weber sollte ein solches Vorgehen innerhalb der EVP nicht länger tolerieren, will er für sich in Anspruch nehmen, für ein progressives Europa einzustehen."