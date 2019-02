"Wer Angst vor Europa hat, soll rausgehen"

Daniel Cohn-Bendit in einem Café in Paris. "Für mehr Europa brauchen wir Deutschland und Frankreich", sagt er.



© AFP © AFP



"Wiener Zeitung:" In knapp drei Monaten sind Europawahlen. Am stärksten hinzugewinnen werden dabei wohl dezidiert europakritische Parteien. Was fühlt jemand, dessen Herz so stark für Europa schlägt wie Ihres, dabei?



Daniel Cohn-Bendit: Zuerst einmal würde ich mit diesen Aussagen vorsichtig sein. In Italien etwa werden europakritische Parteien zwar gewinnen, im Endeffekt werden die Pro-Europäer von links bis Mitte-rechts im Europa-Parlament aber eher 500 Sitze haben und die Europakritiker 250 Sitze. Sie werden dazugewinnen, aber die Pro-Europäer in der Mitte werden das auch tun. Es wird sich am grundlegenden Kräfteverhältnis im EU-Parlament also nichts ändern. Sicherlich kann man die Sache so sehen, wie Sie es gesagt haben. Aber man kann auch sehen, dass der Brexit selbst den Europakritischsten zeigt, wohin die Reise gehen könnte. Deswegen fordert hier auch niemand mehr, aus dem Euro oder aus der EU auszutreten. Die Europa-Skeptiker sagen, sie wollen die Kontrolle über die EU übernehmen - aber das ist ein großes Wort für wenig Inhalt. Denn wenn sie den Euro behalten wollen, können sie nicht einfach einen losen Verband eines Europa der Nationen haben. Sie können nicht eine gemeinsame Währung haben ohne eine gemeinsame und austarierte Wirtschafts- und Finanzpolitik. Deswegen würde ich sagen, man muss vorsichtig sein und zwischen ideologischer Rhetorik und der Realität unterscheiden.

Information Daniel Cohn-Bendit gilt als eine der Ikone der 68er-Bewegung. Als 23-Jähriger zählte er im Mai 1968 zu den Anführern der historischen Studentenproteste in Paris. Aus "Dany le Rouge", also dem roten Dany, wurde knapp ein Jahrzehnt später jedoch ein Grüner. Ab 1978 engagierte sich Cohn-Bendit sowohl in Deutschland als auch in Frankreich bei der Ökopartei, von 1994 bis 2014 saß der als Realo geltende Deutsch-Franzose für beide Länder abwechselnd als grüner Abgeordneter im EU-Parlament. Ab 2002 war der heute 73-Jährige dort auch Co-Vorsitzender der Fraktion der Grünen.

Beim letzten Mal ist mit Jean-Claude Juncker der Spitzkandidat der siegreichen Parteienfamilie erstmals auch Kommissionspräsident geworden. Die Regierungschefs sind mit dem Spitzenkandidaten-Prinzip aber nur bedingt glücklich und würden lieber selbst bestimmen, wer den wichtigsten Job in Europa bekommt. Werden wir da eine Art Konter-Revolution erleben?

Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, muss ja erst einmal eine Mehrheit im Parlament finden, denn die hat er nicht. Und ich glaube, die Achillesferse von Weber ist, dass ein Kommissionspräsident, der sich so opportunistisch gegenüber Polen und vor allem Ungarn gezeigt hat, für viele Abgeordnete nicht tragbar ist. Weber kann zwar behaupten, er hätte auch für die Sanktionen gestimmt, aber solange die Fidesz von Ungarns Premier Viktor Orban noch Mitglied der EVP ist, ist das alles verlogen. Deswegen wird der Kommissionspräsident ein Kompromiss sein müssen. Es ist in diesem Zusammenhang auch sehr interessant, dass Joseph Daul, der EVP-Vorsitzende, gesagt hat, Manfred Weber sei der erste Vorschlag. Wenn sich zeigt, dass Weber keine Mehrheit im Parlament hat, wird etwa Michel Barnier ins Spiel kommen, der sich ja als Brexit-Chefverhandler bei vielen Respekt verdient hat.