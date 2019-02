Schwedens Rechte will Orbans Partei aus EVP werfen

Budapest. Der Druck auf Ungarns Premier Viktor Orban wegen der Plakatkampagne gegen den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker wächst. Zwei schwedische konservative Parteien, die Moderaten und die Christdemokraten, stellten einen Antrag auf Ausschluss von Orbans nationalkonservativer Fidesz aus der Europäischen Volkspartei (EVP).

Ein Rauswurf muss der EVP-Satzung zufolge von sieben EVP-Parteien aus fünf Ländern vorgeschlagen werden. Ein entsprechender Brief sei bisher nicht eingegangen, sagte eine Partei-Sprecherin. Anschließend müsste der Vorstand die betroffene Partei anhören und dann befinden, ob er den Vorschlag der politischen Versammlung der EVP vorlegt. Diese müsste dann darüber entscheiden. Das Gremium soll am 20. März das nächste Mal tagen.





Auf Distanz zu Orban ging am Freitag auch Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz. "Ich halte die Formulierungen der Plakatkampagne in Ungarn gegen Jean-Claude Juncker, die in weiten Teilen der EVP auf Unverständnis stößt, für inakzeptabel", so Kurz. Auf die Forderung, die ungarische Regierungspartei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei auszuschließen, verzichtete er. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer übten Kritik an Orban, ohne den Fidesz-Ausschluss zu fordern.

Orban verteidigt Kampagne

Orban zeigte sich unbeeindruckt über die Kritik. Die Plakatkampagne der ungarischen Regierung "entlarvt die Migrationspläne der Brüsseler Bürokraten", erklärte er. Durch die "Informationskampagne" würden die Ungarn verstehen, was Migration bedeutet und welche Migrationsmittel Brüssel einsetzen wolle, so Orban. Auf den Plakaten wird Juncker und dem US-Milliardär George Soros, der ungarischer Herkunft ist, vorgeworfen, sie wollten illegale Migration nach Ungarn fördern.