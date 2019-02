Riskantes Spiel auf Zeit

Von US-Strafzöllen auf Fahrzeugimporte wären deutsche Autobauer besonders betroffen. © reu Von US-Strafzöllen auf Fahrzeugimporte wären deutsche Autobauer besonders betroffen. © reu



Bukarest/Brüssel/Washington. Verhandeln oder nicht verhandeln? Um diese Frage scheinen die Debatten um die Gestaltung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und den USA zu kreisen. Genauer: Vom Verhandeln reden beide Partner, doch will es derzeit keiner von ihnen tun. Stattdessen werden Drohkulissen aufgebaut und wird auf Zeit gespielt. So verknüpft US-Präsident Donald Trump den Ausgang der transatlantischen Gespräche mit der Verhängung von Strafzöllen auf europäische Autos: Ohne Vereinbarung werde es Sanktionen geben. Die Europäer wiederum wollen sich nicht erpressen lassen.

Dass sie ihre Einigkeit bewahren müssen, wenn sie ihre Position nicht schwächen wollen, wird dabei oft beschworen. Dass sich dies jedoch manchmal schwierig gestaltet, zeigte sich erneut am Freitag bei einem Treffen der EU-Handelsminister in Bukarest. Während etwa Deutschland auf eine schnelle Aufnahme von Handelsgesprächen drängte, gab sich Frankreich zögerlich. So pochte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier darauf, dass die EU ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen müsse. Der französische Europastaatssekretär Jean-Baptiste Lemoyne betonte hingegen: "Die EU verhandelt nicht unter Drohungen." Was wiederum Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck zur Kritik an Ländern veranlasste, die ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Dabei dürften diese Staaten die EU nicht aufhalten, "weil die eigene Autoindustrie in Frankreich oder in einem anderen Land nicht so stark getroffen wird" wie woanders.





Tatsächlich wäre Deutschland mit seiner starken Autobranche mehr als Frankreich davon betroffen, wenn Trump Strafzölle auf Fahrzeuge aus Europa verhängen würde, so wie er es erst von ein paar Tagen in den Raum gestellt hat. Wieder einmal, denn regelmäßig kritisiert er die hohen Exportüberschüsse der Europäer, denen er unfaire Handelspraktiken vorwirft. Im vergangenen Jahr hatte seine Regierung bereits Einfuhrabgaben auf Stahl und Aluminium aus Europa eingeführt.

Immerhin haben sich die Partner im Sommer zumindest auf Vorgespräche für ein mögliches Handelsabkommen verständigt. EU-Außenhandelskommissarin Cecilia Malmström hat einen begrenzten Vertrag vorgeschlagen, der alle Zölle auf Industriegüter aufheben und Handelshemmnisse bei technischen Standards beseitigen soll. Trump pocht aber darauf, auch den Bereich der Landwirtschaft in die Verhandlungen einzubeziehen, um der für ihn wichtigen Wählergruppe der US-Farmer Erfolge vorzuweisen.

Das jedoch ist der heikle Punkt für Frankreich: Das Land hat selbst eine starke Agrarlobby, die die Bauern vor Konkurrenz schützen will. Landwirtschaft als Thema der transatlantischen Gespräche lehnt Paris daher ab.

EU-Kommission muss warten

So wurden die Hoffnungen von Kommissarin Cecilia Malmström auf einen baldigen Startschuss für die Verhandlungen in Bukarest zunächst einmal gedämpft. Die Schwedin benötigt nämlich die Erlaubnis der Mitgliedstaaten, damit sie überhaupt in den Dialog mit Washington treten kann. Auf dieses Mandat konnten sich die Länder eben noch nicht einigen.

Trotzdem wollte sich Malmström nicht verzagt zeigen. Sie setze weiterhin auf eine zügige Annahme des Verhandlungsmandats. Doch fasste sie zusammen: "Es gibt einige Mitgliedstaaten, die noch etwas Zeit für interne Konsultationen brauchen."

So könnte eine Entscheidung erst beim EU-Gipfel am 22. und 23. März fallen - wenn nicht sogar noch später. Doch die Zeit drängt, da Trump fest entschlossen scheint, innerhalb der kommenden drei Monate Sonderzölle auf Autoimporte einzuführen. Erst vor kurzem hatte ihm das US-Handelsministerium einen Bericht vorgelegt, nach dem die Einfuhren aus Europa eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Diese Einschätzung ermöglicht es dem Präsidenten, in einer Frist von 90 Tagen Strafabgaben zu verhängen.

Sollte dies tatsächlich geschehen, will die EU mit Vergeltungszöllen auf Produkte aus den Vereinigten Staaten antworten. Die Maßnahmen könnten beispielsweise US-amerikanische Elektroautobauer wie Tesla, den Baumaschinenhersteller Caterpillar oder den Druckerspezialisten Xerox treffen. Zudem würde es keine Handelsgespräche geben.