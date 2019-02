Merkel und Macron wollen Fahrplan für EU-Wirtschaftsreformen

Paris/Berlin. Selten waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich so angespannt wie zuletzt. Einigkeit herrscht bei kaum einem Thema, sei es die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Rüstungszusammenarbeit, der Handelsstreit mit den USA oder EU-Reformen. Am Mittwoch versuchten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron, einige Knackpunkte in den Beziehungen zu kitten. In Paris tauschten sich die beiden über Industriestrategie und Verteidigung aus. Merkel betonte, wie wichtig die deutsch-französische Zusammenarbeit für die Entwicklung der EU sei. Europa sei nur handlungsfähig, wenn Deutschland und Frankreich mit gemeinsamen Vorstellungen aufträten.

Nötig seien gemeinsame Antworten auf die veränderte geopolitische Lage, die Fragen der Migration und die Herausforderungen durch die Digitalisierung und den Klimawandel.





Bei der Unterzeichnung des Aachener Freundschaftsvertrages zwischen Deutschland und Frankreich am 22. Jänner hätten beide Länder zahlreiche Projekte auf den Tisch gelegt und deutlich gemacht, dass man den Willen zur engen Zusammenarbeit habe. Nun wolle man die ersten Schritte zur Umsetzung des Vertrages angehen, dessen Ratifizierung auf dem Weg sei. So werde die gegenseitige Teilnahme von Ministern an Kabinettssitzungen die Zusammenarbeit nochmals vertiefen.

Waffenexport heikles Thema

Merkel bekannte sich zudem zu einer neuen Regelung von Exporten für gemeinsam produzierte Rüstungsgüter. Deutschland müsse gegenüber den europäischen Partnern gesprächsbereit sein. Die Ausfuhr gemeinsam hergestellter Rüstungsgüter ist ein heikles Thema. Aus Paris und London gibt es scharfe Kritik am Stopp deutscher Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, weil davon auch Gemeinschaftsprojekte betroffen sind. Die SPD ist gegen eine Lockerung der grundsätzlich strikten deutschen Regeln.

Zudem wollen Deutschland und Frankreich die Reform der EU-Industriepolitik vorantreiben. Man werde einen Fahrplan für die gewünschten Reformen aufstellen, sagte Macron. Auf dem EU-Gipfel am 21. und 22. März wollen die beiden die Diskussion über eine Änderung des EU-Wettbewerbsrechts auf die Chefebene heben. Merkel wie Macron betonten, dass Deutschland und Frankreich aber auch bei einer Vielzahl anderer Themen wie etwa der Außen- und Verteidigungspolitik auf eine besser abgestimmte Haltung der EU dringen wollten.

Merkel hatte am Dienstag angesichts zunehmender Konkurrenz aus Asien eine grundlegende Neuordnung der Industriepolitik in Deutschland und Europa gefordert. Politik und Wirtschaft müssten gemeinsam strategische Planungen ausarbeiten. Hintergrund ist vor allem die Sorge, dass China mit seiner staatlich gelenkten Wirtschaft und langfristigen strategischen Planung eine neue Art von Konkurrenz bedeutet. Merkel und Macron wichen in der Pressekonferenz der Frage aus, wie der Streit über den einseitigen deutschen Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien gelöst werden soll, der auch Gemeinschaftsprojekte mit Frankreich oder Großbritannien blockiert.

Die deutschen Wirtschaftsverbände reagierten mit Zustimmung auf eine abgestimmten EU-Industriepolitik, warnten aber auch vor zu starken staatlichen Eingriffen. Der deutsche Industrie und Handelskammertag DIHK plädierte für die staatliche Konzentration auf die richtigen Rahmenbedingungen und auf fairen Wettbewerb.