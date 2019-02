Digitales Bewusstsein schaffen

Wien. "Weltbereister & eloquenter Abenteurer, braut seinen eigenen Met, geht auf Berge und läuft Marathon." So beschreibt sich Matthias Jax auf seinem Twitter-Profil. Der Datenschutzexperte und selbst ernannte Abenteurer spricht im lichtdurchfluteten Büro des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) - es wurde 1997 gegründet, "damals waren die Namen noch sehr hip, wenn sie lang waren" - über Datenschutz im Netz. Jax ist Projektleiter von Saferinternet.at, des österreichischen Ablegers einer Initiative der EU-Kommission, um Kinder und Jugendliche beim sicheren Umgang mit dem Internet zu unterstützen, und die lehrt, sorgfältig damit umzugehen, welche Informationen man online teilt.

Privatsphäre im 21. Jahrhundert ist untrennbar mit Online-Datenschutz verbunden. Und das Recht auf Privatsphäre ist ein Menschenrecht, festgeschrieben in der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen. "Ich glaube, eine Möglichkeit, Privatsphäre online zu definieren, ist dieses bewusste Nicht-Preisgeben von Informationen. Oder das Bewusstsein, wenn ich einmal etwas ins Internet gestellt habe, ist es öffentlich. Alles im Internet wird irgendwann irgendwo aufpoppen, gerade dann, wenn es hochemotionale Inhalte sind, zum Beispiel Sexbilder", so Jax.





Einer von drei Internetnutzern weltweit ist ein Kind



Der Jugend-Internet-Monitor, eine Studie von Saferinternet.at, zeigt, dass soziale Netzwerke Teil der Jugendkultur sind. Im Jahr 2018 nutzten 85 Prozent der Österreicher im Alter von elf bis 17 Jahren den Nachrichtendienst WhatsApp, 81 Prozent verwendeten die Videoplattform YouTube und 63 Prozent Instagram, den Fotodienst von Facebook.

Einer von drei Internetnutzern weltweit ist ein Kind, der Zugang zum Internet erfolgt in immer jüngerem Alter. Das Bewusstsein von Jugendlichen dafür, was mit Inhalten passiert, die online geteilt werden, ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. Laut Jax gebe es auf der einen Seite Jugendliche, die sehr viel wüssten, andererseits diejenigen, denen "einfach alles egal ist". Die EU-Kommission bemüht sich um Bewusstseinsbildung und finanziert das Saferinternet-Programm mit. "Wir versuchen, die Jugendlichen direkt in ihrer digitalen Lebensweise abzuholen", erläutert Matthias Jax, "erklären und zeigen ihnen, was genau sie online tun. Wir versuchen zu sagen, wir verstehen Dich - auch, wenn es um Nacktbilder geht, die Du versendest. Und dann versuchen wir, zu erklären, warum es vielleicht doch nicht das Beste ist, dies oder das zu tun, oder auch aufzuklären, dass es einen sichereren Weg gibt."