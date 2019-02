EU-Expertin für strenge Messung der Luftqualität

Luxemburg. Beim Schutz vor Luftschadstoffen haben Bürger aus Sicht der zuständigen Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof (EuGH) starke Rechte. Demzufolge können Anrainer von Gerichten überprüfen lassen, ob Messstationen richtig platziert sind. Außerdem soll schon die Überschreitung von Grenzwerten an einzelnen Messstellen als Verstoß gegen EU-Vorgaben zur Luftqualität gelten - und nicht nur der Mittelwert mehrerer Messstationen. Das vorgelegte Gutachten ist noch nicht das Urteil; das wird der Gerichtshof später fällen.

Doch dürfte es in der deutschen Debatte über Diesel-Fahrverbote Beachtung finden. Denn die Platzierung von Messstellen und die Spielräume bei der Einhaltung von Grenzwerten sind dort immer wieder Streitpunkt.





Der aktuelle Fall geht aber auf eine Initiative von Brüsseler Bürgern und einer Umweltschutzorganisation zurück. Diese hatten die belgischen Behörden auf Erstellung eines Luftqualitätsplans und Einrichtung der nötigen Messstationen geklagt. Das zuständige Brüsseler Gericht ersuchte die Richter in Luxemburg um Auslegung des EU-Rechts.

Prüfung vor Gericht

Es ging unter anderem um die Frage, ob Bürger vor nationalen Gerichten überprüfen lassen können, ob Messstellen ordnungsgemäß eingerichtet wurden. Ebenso darum, wie bedeutsam die Überschreitung von Grenzwerten an einzelnen Messstellen ist. Die EU-Expertin plädierte für eine strenge Rechtsauslegung. So soll es schon als Verstoß gelten, wenn an einzelnen Messstellen die Grenzwerte für Stickstoffdioxid, Feinstaub oder andere Schadstoffe überschritten werden.