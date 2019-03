Immer wieder Backstop

Pro-Europäer in London: Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Brexit-Streits ist gedämpft. © Reuters Pro-Europäer in London: Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Brexit-Streits ist gedämpft. © Reuters



London/Brüssel. (dpa/reu/sig) Seit Premierministerin Theresa May vorige Woche verkündet hat, dass das britische Parlament entscheiden darf, ob es am 29. März einen No-Deal Brexit geben oder ob der EU-Austritt doch verschoben werden soll, gibt es wieder Hoffnung auf der Insel. Was dabei aber nicht vergessen werden darf: Wollen die Briten die EU mit Abkommen verlassen, dann braucht es eine Einigung zwischen London und Brüssel - daran würde auch eine Verschiebung des Austrittsdatums nichts ändern.

Und so reisen Brexit-Minister Stephen Barclay und Unterhändler Geoffrey Cox am Dienstag einmal mehr nach Brüssel, um den Brexit-Chefverhandler der EU, Michel Barnier, zu treffen. Aus der Downing Street heißt es, London strebe weiterhin rechtlich verbindliche Änderungen am Austrittsvertrag an. Die Gespräche seien an einem kritischen Punkt, es gebe Fortschritte, aber es sei noch mehr Arbeit nötig.





Verschiebung wahrscheinlich

Im Brexit-Streit zwischen London und Brüssel geht es immer noch um den sogenannten "Backstop", der eine harte Grenze mit Waren- und Personenkontrollen zwischen Irland und Nordirland verhindern soll. Greifen soll der Backstop zwar nur im Notfall, wenn Großbritannien und die EU nicht rechtzeitig ein Handelsabkommen abschließen. Brexit-Hardliner im britischen Parlament lehnen die Regelung dennoch ab, weil es kein konkretes Enddatum dafür gibt. Die Brexiteers fürchten, nach einem Ausstieg aus der EU dauerhaft in der Zollunion zu bleiben. Und eine rechtlich bindende Begrenzung der Auffanglösung lehnt wiederum die EU ab.

Zuletzt sah es zwar aus, als würden die Fronten etwas bröckeln. Doch genauso schnell schwanden die Hoffnungen auf eine baldige Lösung des Brexit-Streits dann auch wieder. Der britische "Telegraph" hatte berichtet, dass Londons Brexit-Verhandler Cox seine Forderungen nach einer Frist sowie nach einem einseitigen Ausstiegsmechanismus für den Backstop aufgeben will. Er wolle nun in Brüssel als Kompromiss einen verbesserten "Schiedsmechanismus" für eine Beendigung des Backstop erreichen. Cox wollte das weder bestätigen noch dementieren, nur so viel: Der Zeitungsbericht sei an vielen Stellen nicht richtig.

Seit Monaten kennt London kaum ein anderes Thema als das Chaos um den EU-Austritt. Das liegt daran, dass in Westminster keine Mehrheit für Mays Brexit-Abkommen in Sicht ist. Sie hofft nun, mit Zugeständnissen der EU abweichende Parlamentarier zu überzeugen. Doch Brüssel spielt nicht mit. Am 12. März soll das Unterhaus noch einmal über das Scheidungsabkommen abstimmen. Scheitert es erneut, werden die Abgeordneten wohl für eine Verschiebung stimmen.

Opposition wittert Bestechung

Die Opposition wirft der Premierministerin nun vor, sich die Zustimmung des Parlaments für ihr Brexit-Abkommen erkaufen zu wollen. Wie am Montag bekannt wurde, will May Städten, die den Brexit unterstützen, 1,6 Milliarden Pfund (knapp 1,9 Milliarden Euro) an Konjunkturhilfen bereitstellen. "Gemeinden im ganzen Land stimmten für den Brexit als Ausdruck ihres Wunsches, Veränderungen zu sehen", so May. "Dies muss eine Veränderung zum Besseren sein, mit mehr Möglichkeiten und mehr Kontrolle." Die Kommunen hätten ein "enormes Potenzial und mit der richtigen Hilfe eine glänzende Zukunft vor sich".

John McDonnell, Finanzexperte der oppositionellen Labour-Partei, bezeichnete den Fonds hingegen als "Brexit-Bestechung".