Wann kommt das Ende der Zeitumstellung?

Brüssel. (dpa) Im Frühling eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück: Die Zeitumstellung ist in weiten Teilen Europas ein seit Jahrzehnten übliches Ritual. In Brüssel beraten derzeit die EU-Staaten und das Europaparlament über dessen Abschaffung. Die Abgeordneten wollen nun Druck machen. Der Verkehrsausschuss hat am Montag für ein Ende der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt. In den kommenden Wochen soll das Plenum votieren. Doch nicht in allen EU-Institutionen herrscht Begeisterung.

Ein Rückblick: Im Vorjahr hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, dass bereits heuer das halbjährliche Drehen an der Uhr abgeschafft werden solle. Stattdessen solle jeder Staat selbst entscheiden können, ob er dauerhaft Sommer- oder Winterzeit will.





Eine EU-weite Internet-Umfrage brachte die Kommission dazu, den Vorschlag zu machen. 4,6 Millionen Antworten gingen bei der Behörde ein, davon drei Millionen allein aus Deutschland. Das war ein Rekord für diese Art von Befragungen, bedeutete allerdings immer noch eine Beteiligung von weniger als ein Prozent der EU-Bürger. 84 Prozent von diesen forderten die Abschaffung der Zeitumstellung. Für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker war das Signal klar: "Die Leute wollen das, also machen wir das."

Die zuständigen EU-Verkehrsminister lassen sich aber nicht drängen. Frühestens 2021 solle die Zeitumstellung abgeschafft werden, befanden sie vor kurzem. Andernfalls drohe ein "Zeit-Fleckerlteppich" in Europa, sagte der österreichische Verkehrsminister Norbert Hofer.

Derzeit stimmen die EU-Mitgliedstaaten untereinander noch ihre Position ab. Zudem müssten die wirtschaftlichen Auswirkungen genau analysiert werden. Das dauere, hieß es in Diplomatenkreisen. Auf Arbeitsebene solle frühestens im April wieder über das Thema verhandelt werden; das nächste offizielle Ministertreffen dazu ist erst für Juni anberaumt.

Zone von Polen bis Spanien

In Mitteleuropa gibt es im Moment eine große Zeitzone von Polen bis Spanien, zu der Österreich, Deutschland und 15 weitere EU-Länder gehören. Käme für alle 17 Staaten die dauerhafte Sommerzeit, hieße das für Spanien im Winter Dunkelheit bis kurz vor 10 Uhr. Einigen sich alle auf Winterzeit, würde es in Warschau im Sommer schon um 3 Uhr hell.