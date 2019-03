EU-Spitzen loben Macrons Europa-Vorschläge

Paris/Brüssel. Die Führung der EU-Institutionen hat die Vorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für einen "Neubeginn in Europa" begrüßt. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte am Dienstag, angesichts von Versuchen der Beeinflussung von Wahlen durch "antieuropäische Kräfte" in- und außerhalb der EU unterstütze er Macrons Äußerungen zu demokratischen Freiheiten "vollkommen".

Ein Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach von einem "wichtigen Beitrag zur europäischen Debatte". Macron hatte in einem am Dienstag erschienenen Gastbeitrag für europäische Tageszeitungen in einem leidenschaftlichen Plädoyer vor nationalistischer Abschottung und der Manipulation wütender Bürger gewarnt. "Europa war nie seit dem Zweiten Weltkrieg so nötig wie heute, aber noch nie war Europa auch in solcher Gefahr", warnte der Präsident. Dabei biete der Nationalismus den Menschen nichts, er sei ein "Projekt der Ablehnung". Ein "Neubeginn in Europa" müsse auf den drei Säulen "Freiheit, Schutz und Fortschritt" beruhen, schrieb er in dem Text.

Konkret schlug Macron die Gründung einer europäischen Behörde zum Schutz der Demokratie vor, deren Experten Wahlen gegen Manipulationen absichern sollen, und ein Verbot der Parteienfinanzierung aus dem Ausland. Zugleich warb er für eine Überarbeitung des Schengen-Systems sowie die Schaffung einer gemeinsamen Grenzpolizei und einer europäischen Asyl-Behörde. Firmen, die die strategischen Interessen der EU bedrohten, sollten verboten werden.

EU verweist auf bereits laufende Projekte

Junckers Sprecher verwies allerdings darauf, dass mehrere der von Macron genannten Vorschläge bereits existierten oder sich in der Umsetzung befänden. So stammten die Pläne zur Stärkung der EU-Grenzschutzbehörde Frontex und zur Schaffung einer europäischen Asylbehörde von der Kommission. "Bereits beschlossen" und mit Mitteln versehen sei auch ein europäischer Rat für Innovation. Auch einen Verteidigungsfonds habe Brüssel eingeführt.

Dasselbe gelte für Maßnahmen, um Wahlen gegen ausländische Einflussnahme zu schützen, sagte der Juncker-Sprecher. Er verwies auch auf einen sozialen Sockel Europas und die Überarbeitung der Entsenderichtlinie. "All dies wurde auch unter der Juncker-Kommission gemacht." Auch die Klimapolitik dürfe nicht vergessen werden, sagte der Sprecher. Damit gelte für Macrons Vorschläge zum Neubeginn Europas: "Frankreich und die Kommission: derselbe Kampf."

Kritiker werfen Macron Ablenkung vor

In Frankreich, wo der Präsident wegen der "Gelbwesten-Krise" immer noch geschwächt ist, stießen seine Vorschläge nicht nur auf Gegenliebe. Es sei viel bequemer, sich in einem permanenten Wahlkampf zu befinden, als ein Land und vor allem einen Kontinent wie Europa zu verwalten, sagte Robin Reda von den konservativen Republikanern dem Sender BFM TV. Die Rechtspartei Rassemblement National von Macrons Dauer-Gegenspielerin Marine LePen fordert angesichts der politischen Lage in Frankreich mehr Bescheidenheit von Macron. Er sei letztlich nur ein "armseliger Verteidiger einer schwindenden EU", heißt es.

Rechtskonservative Politiker in Frankreich werfen dem Präsidenten außerdem vor, in seinem Gastbeitrag Themen wie Migration auszusparen. Linke hingegen sehen einen Widerspruch zwischen seinen Ankündigungen und dem, was er tatsächlich tue. "Emmanuel Macron verspricht ein ehrgeiziges Europa im Bereich des Klimawandels. In Frankreich zieht es sich ständig von unseren Klimazielen und dem Ausstieg aus der Kernenergie zurück", erklärte Manon Aubry, Spitzenkandidatin der Linkspartei La France Insoumise für die Europawahl.

Lob aus Deutschland, kaum Echo aus Österreich

Auch aus Berlin gab es viel Lob für den Vorstoß des französischen Präsidenten. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz stellte sich hinter Macron: "Ich finde, er hat Recht: Nicht Skepsis, sondern Zuversicht sollte unser Handeln bestimmen." Europa müsse "souverän und stark" sein, "damit wir in der Welt nicht herumgeschubst werden", fügte der Vizekanzler hinzu. Er sehe die deutsche Bundesregierung eng an der Seite von Paris, "wenn es um Reformen für ein handlungsfähiges Europa und einen stabilen Euro geht".

Ein deutscher Regierungssprecher äußerte sich zurückhaltender zu Macrons Vorschläge. "Es ist wichtig, dass die proeuropäischen Kräfte vor der Europawahl ihre Konzeptionen vorstellen", erklärte er in Berlin. "Die Bundesregierung unterstützt die engagierte Diskussion über die Ausrichtung der Europäischen Union."

In Österreich reagierten zunächst nur die NEOS und äußerten Unterstützung für den "progressiven" Ansatz Macrons. Seine Vision von Europa sei "genau das, was die Europäische Union jetzt braucht. Wir dürfen uns nicht länger im Klein-Klein verlieren. Es braucht jetzt große Sprünge der Weiterentwicklung, um Europa handlungsfähig, entscheidungsfähig, überlebensfähig und verteidigungsfähig zu machen", erklärte Claudia Gamon, NEOS-Spitzenkandidatin für die Europawahl, am Dienstag in einer Aussendung.

Von 23. bis 26. Mai finden die Europawahlen statt. Macrons Partei La République en Marche tritt mit der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa als Wahlbündnis an. (apa/afp)