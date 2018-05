Hürdenlauf in die EU

Fahnen jener Staaten, die den Kosovo anerkennen, bereiten Jugendliche für die Feierlichkeiten zum zehnten Jahrestag der Unabhängigkeit ihres Landes vor. Doch der Weg in die EU ist für sie noch weit. © afp Fahnen jener Staaten, die den Kosovo anerkennen, bereiten Jugendliche für die Feierlichkeiten zum zehnten Jahrestag der Unabhängigkeit ihres Landes vor. Doch der Weg in die EU ist für sie noch weit. © afp



Sofia. (czar/apa/reu) Es ist eine Skepsis, die nicht überraschen konnte. Denn in etlichen EU-Staaten hält sich die Begeisterung für eine Ausweitung der Union in Grenzen. Oder, wie es der für Erweiterungsverhandlungen zuständige EU-Kommissar, Johannes Hahn, bei einem Treffen der EU-Außenminister in Sofia formulierte: "Bekanntermaßen ist die Leidenschaft für einen Beitritt nicht rasend groß."

Dennoch hat die Brüsseler Behörde erst vor eineinhalb Wochen eine Strategie für den Westbalkan präsentiert, die Serbien, Montenegro, Mazedonien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina und Albanien näher an die Union bringen soll. Die sechs Länder befinden sich zwar in einem unterschiedlichen Stadium ihrer Integration, dennoch steht für die ersten von ihnen schon ein mögliches Beitrittsdatum im Raum: das Jahr 2025. Und schon das löst bei einigen Unmut aus. Skeptiker befürchten nämlich, dass die Festlegung eines Zeitpunktes für die Aufnahme in die EU den Reformeifer erlahmen lässt. Denn noch immer haben die Staaten die Aufgabe, Korruption zu bekämpfen und den Rechtsstaat zu stärken. Ebenso gilt es, Grenzzwistigkeiten zu beenden.

Zu früh oder zu spät?

Daher mahnte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian schon zur Zurückhaltung bei den Erweiterungsplänen: "Es gibt Bedingungen, und die sind anspruchsvoll." Auch sein slowenischer Amtskollege Karl Erjavec bezeichnete die Zielsetzung, die nächsten Kandidaten 2025 aufzunehmen als "nicht realistisch". Die EU-Kommission selbst spricht ebenfalls von "Hausaufgaben", die die Westbalkan-Länder noch erledigen müssen. Die Kriterien seien hart und ließen sich nicht umgehen, erklärte Hahn.

Manche Mitgliedstaaten pochen umgekehrt darauf, den EU-Beitrittswilligen die Perspektive auf baldige Aufnahme in die Union aufrechtzuerhalten. Dazu gehören neben Österreich auch Ungarn und Italien. So sieht die österreichische Außenministerin Karin Kneissl die Offensive der EU-Kommission positiv, da sie nach Jahren des Stillstands endlich für Bewegung sorge. Denn: "Wir haben den Balkan vergessen", befand sie. Andere Staaten hätten das Vakuum genutzt. Russland und China sind - aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen - auf dem Westbalkan äußerst aktiv.

Auch Ungarn plädiert für ein rascheres Tempo. "Das Datum 2025 ist sehr spät, die Länder haben Anspruch auf einen schnelleren Weg zur Integration", meinte Außenminister Peter Szijjarto. Eine Beschleunigung würde den Staaten helfen, ihre Nachbarschaftsstreitigkeiten beizulegen.

Solche haben beispielsweise Serbien und der Kosovo, der am Wochenende den zehnten Geburtstag seiner Unabhängigkeit feiert, die Belgrad wiederum nicht anerkennt - wie auch fünf EU-Staaten, zu denen Spanien zählt, das mit Abspaltungstendenzen in Katalonien kämpft. Madrid soll der Erweiterungsstrategie der Kommission denn auch recht kritisch gegenüberstehen.

Ringen um Reisefreiheit

Auf seinem Weg in die EU muss der Kosovo aber noch etliche Hürden mehr überwinden. Mit dem Land hat die Union erst ein Annäherungsabkommen geschlossen; der Status eines Beitrittskandidaten ist noch nicht in Sicht.

Die Kosovaren sind noch dazu die einzigen Bürger eines Westbalkan-Landes, die noch immer ein Visum für Reisen in die EU benötigen. Das Parlament in Pristina hat nämlich bisher eine der letzten Bedingungen für die Visaliberalisierung nicht erfüllt: die Ratifizierung eines Grenzabkommens mit Montenegro.

Immerhin soll das nach den Worten von Präsident Hashim Thaci bald erfolgen. Das kündigte der Politiker nach einem Besuch des montenegrinischen Premiers Dusko Markovic an. Nach der Ratifizierung könnten mögliche strittige Fragen von Arbeitsgruppen der beiden Seiten noch immer gelöst werden, sagte Thaci.