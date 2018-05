Da war es nur noch einer

Luis de Guindos soll EZB-Vizepräsident werden. © afp/Marcou Luis de Guindos soll EZB-Vizepräsident werden. © afp/Marcou



Brüssel. Die Chancen des deutschen Bundesbank-Chefs Jens Weidmann auf den Posten des EZB-Präsidenten im nächsten Jahr steigen. Denn im Personalkarussell bei der Euro-Notenbank ist jetzt eine wichtige Vorentscheidung gefallen. Die Finanzminister der Euro-Zone nominierten am Montag in Brüssel Spaniens Wirtschaftsminister Luis de Guindos als neuen EZB-Vize. Irland hatte zuvor die Kandidatur von Philip Lane, dem Notenbankchef der Insel, zurückgezogen. Es gab nur diese beiden Vorschläge für den Posten.

Experten zufolge erhöht sich mit einem Südeuropäer als EZB-Vize die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vertreter der nördlichen Euro-Länder 2019 EZB-Präsident Mario Draghi auf dem Chefsessel folgt. Der Italiener, der seit Jahren für eine extrem lockere Geldpolitik steht, scheidet Ende Oktober 2019 aus dem Amt. Wie bei jeder Neubesetzung von Spitzenpositionen in Europa gilt es auch der Europäischen Zentralbank einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen zu finden. Traditionell verfolgen die nördlichen Länder eine straffere Geldpolitik.

Irland erklärte den Rückzug der Lane-Kandidatur mit der Bedeutung der Position des EZB-Vize. Die Nominierung solle hier im Konsens erfolgen. Endgültig beschlossen werden soll die Personalie auf einem EU-Gipfel am 22. März.

De Guindos ist seit 2011 Wirtschaftsminister der viertgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone. Für seine Kandidatur führte er unter anderem die ökonomischen Erfolge seines Landes ins Feld. Unter anderem stellte er in Aussicht, Spanien werde heuer die Wachstumsprognose der EU von 2,6 Prozent übertreffen.

In einem anderen Euro-Land sind hingegen Rücktrittsforderungen an ein Führungsmitglied der Europäischen Zentralbank laut geworden. Die lettische Regierung legte Notenbank-Chef Ilmars Rimsevics nahe, sein Amt niederzulegen. Dieser war am Wochenende festgenommen worden, nachdem Ermittler die Wohnung und das Büro des EZB-Ratsmitglieds durchsucht hatten. Ihm wird Bestechlichkeit vorgeworfen.

Lettlands Finanzbranche

in Turbulenzen

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand als Gouverneur der Bank von Lettland arbeiten kann, der wegen so schwerwiegender Anschuldigungen verhaftet wurde", sagte Premier Maris Kucinskis im Fernsehen. Laut dem Leiter der Anti-Korruptionsbehörde, Jekabs Straume, soll der Notenbank-Chef, der seit 2001 dieses Amt ausübt, eine Bestechungssumme von mindestens 100.000 Euro verlangt haben. Rimsevics’ Anwalt hatte die Verhaftung als rechtswidrig bezeichnet.

Zusätzlich für Turbulenzen in der lettischen Finanzbranche sorgen Geldwäsche-Vorwürfe gegen die drittgrößte Bank des Landes, die ABLV. Ein Zusammenhang der beiden Fälle besteht laut der Anti-Korruptionsbehörde aber nicht.

Die EZB forderte die Bankenaufsicht des Landes inzwischen auf, der ABLV sämtliche Auszahlungen zu untersagen. In den vergangenen Tagen habe sich die Finanzlage des Geldhauses deutlich verschlechtert, begründete sie.

Die USA werfen dem Geldhaus vor, seinen Kunden zu ermöglichen, die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea zu unterlaufen. Die US-Behörde FinCEN, die in Fällen von Finanzkriminalität ermittelt, hatte erklärt, sie prüfe Strafmaßnahmen gegen das Geldhaus. Die ABLV teilte hingegen mit, die US-Stelle berufe sich auf unbewiesene und irreführende Informationen.