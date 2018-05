Davis erklärt in Wien den Brexit

David Davis spricht in Wien. © APAweb/AFP, Steve Parsons David Davis spricht in Wien. © APAweb/AFP, Steve Parsons



Wien. In nur etwas mehr als 13 Monaten soll Großbritannien die Europäische Union verlassen. Doch auf dem auf vielen Ebenen ausgesprochen komplizierten Weg zum Brexit ist noch vieles offen. Kritisiert wurde immer wieder, dass die Herangehensweise und die Ziele der britischen Regierung nicht klar genug seien.

Dieser Unklarheit will London mit insgesamt sechs Reden der Brexit-Tournee begegnen. Am Dienstag soll daher Brexit-Minister David Davis in Wien sprechen. Der britsche Chef-Verhandler, der seit knapp einem Jahr mit seinem EU-Pendant Michel Barnier die Bedingungen des EU-Austritts festzulegen versuch, will sich bei seinem Österreich-Besuch unter anderem zum Thema Regulierung äußern. Neben der Rede im Haus der Industrie soll es auch ein Treffen mit Außenministerin Karin Kneissl geben.

Den Auftakt zur Brexit-Tournee hatte Außenminister Boris Johnson vergangenen Mittwoch in London gemacht. Johnson, der vor dem EU-Referendum im Juni 2016 einer der prominentesten Austrittsbefürworter war, schlug dabei versöhnliche Töne an und erklärte, man müsse auf mit dem Brexit verbundene Befürchtungen eingehen. Am Samstag führte Premierministerin Theresa May selbst bei der Münchner Sicherheitskonferenz aus, wie sie sich eine künftige Sicherheitspartnerschaft zwischen ihrem Land und der EU vorstellt. Dass auch sie gegen ein zweites Referendum ist, machte sie danach auf dem Podium unmissverständlich klar.