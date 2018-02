Junckers Kabinettschef wird Generalsekretär der EU-Kommission

Martin Selmayr wird höchster Beamter in Brüssel.

Brüssel. Der bisherige Kabinettschef von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Martin Selmayr, wird neuer Generalsekretär der Brüsseler Behörde. Juncker erklärte am Mittwoch in Brüssel, der bisherige Generalsekretär Alexander Italianer, ein Niederländer, scheidet mit Anfang März aus. Der Posten des Generalsekretärs ist der höchste Posten der hauptamtlichen Beamten der Brüssler Behörde.

Selmayr gilt als einer der mächtigsten Personen in Brüssel - ein Eindruck, den er immer mal wieder mit eigenen pointierten Stellungnahmen nährt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat kritische Stimmen an der Bestellung seines Kabinettschefs mit launigen Worten kommentiert. Wenn gesagt werde, Selmayr sei machiavellistisch angehaucht, sollte man ihn, Juncker, fragen, was er zu denen sagen würde, die dies behaupteten.





Außerdem, Selmayr und er "erleiden ja ähnliche Schicksale". In der Europäischen Volkspartei "denken ja viele, ich wäre ein U-Boot der Sozialistischen Internationale in der EVP". Insofern sei er gewohnt, dass manches "falsch beschrieben" werde. Selmayr bringe jedenfalls alle notwendigen Voraussetzungen für den neuen Job mit. Aber "unter uns war auch nicht immer nur ungetrübter Sonnenschein".

Juncker aber hat seiner rechten Hand viel zu verdanken. Er führte die erfolgreiche Europawahl-Kampagne, die Juncker 2014 als Spitzenkandidaten der konservativen Europäischen Volkspartei in die Chefetage der EU-Kommission spülte. Außerdem gilt der beredte und vielsprachige Selmayr als hochintelligentes Arbeitstier, gefürchtet von EU-Beamten und teils auch Kommissaren. Der Kommissionspräsident hat die Benennung von Selmayr auch damit begründet, dass das Mandat "einfach ohne Brüche weiterlaufen" müsse. Befragt, ob Selmayr auch nach Auslaufen der jetzigen Kommissionsperiode in weniger als zwei Jahren Generalsekretär bleiben werde, sagte Juncker, der neue Kommissionspräsident könne sich sein Kabinett ja neu zusammenstellen.

Selten sorgt der mit seinen 46 Jahren jungenhaft wirkende Selmayr für Langeweile. Im Mai 2016 bezeichnete er die Vorstellung eines G7-Gipfels unter anderem mit dem damaligen US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump und dem heutigen britischen Außenminister Boris Johnson als "Horrorszenario". Er sei aber nur Beamter, kein Politiker.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger wies Vorwürfe zurück, dass Deutschland zu stark in der Spitze der Kommission vertreten sei. "Wenn man alle Generaldirektoren und Stellvertreter nimmt, haben wir acht Deutsche und zwölf Franzosen. In Berlin wird Martin Selmayer nicht als Interessensvertreter der deutschen Politik gesehen, sondern oftmals eher als Gegenteil."

Nachfolger Selmayrs wird die Spanierin Clara Martinez Alberola. Juncker betonte, es sei die erste Frau in dieser Funktion. Bisher habe es 19 Kabinettschefs gegeben, alles Männer. Zum stellvertretenden Kabinettschef ernannte Juncker Richard Szostak, der sowohl einen britischen als auch einen polnischen Pass hat.