Merkel fordert Neuausrichtung der EU-Finanzen

Berlin/Brüssel. Kurz vor dem Gipfeltreffen zur EU-Haushaltspolitik hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel eine harte Position Deutschlands angekündigt. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sei eine Chance, die EU-Finanzen insgesamt auf den Prüfstand zu stellen, sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin.

Sie pochte mit Blick auf den mittelfristigen EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 auf die Finanzierung neuer Aufgaben wie den europäischen Grenzschutz. Zudem will sie Finanzhilfen etwa an osteuropäische Länder mit deren Mitarbeit bei der Flüchtlingspolitik verknüpfen.

Mittelfristige Verteilung

Die 27 Staats- und Regierungschefs der nach dem Brexit verbleibenden EU-Staaten treffen sich am Freitag in Brüssel, um über die mittelfristige Verteilung von Geld in der EU zu sprechen. Fast ein Dutzend Regierungschefs, darunter Merkel, wollte bereits am Donnerstagabend in Brüssel auf Einladung des belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel zu einem Abendessen zusammenkommen. Klar ist, dass nach dem Brexit Ende März 2019 mehrere Milliarden Euro im Jahr fehlen, weil Großbritannien wie Deutschland oder Österreich mehr Geld in den Haushalt einzahlt als es zurückbekommt. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass ein Teil der bisherigen Zahlungen im EU-Haushalt gekürzt werden sollen, die anderen EU-Staaten aber auch mehr zahlen. CDU/CSU und SPD haben sich bereit erklärt, dass die Bundesrepublik mehr Geld nach Brüssel überweist. Andere Staaten wie die Niederlande und Österreich lehnen dies ab.

Die Debatte über den Finanzrahmen für die Jahre ab 2020 ist im Allgemeinen bisher unübersichtlich. Streit gibt es auch über mögliche Kürzungen der Förderung für die Landwirtschaft, die vor allem Agrarländer fürchten. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fasste die Diskussionen in einer Rede am Donnerstag so zusammen: "Bei der Zukunft des EU-Haushalts gibt es die Länder, die nicht mehr zahlen wollen, und jene, die nicht weniger bekommen wollen. Zuerst müssen wir uns über die Prioritäten einigen, dann können wir über Zahlen reden."

"Automatismus"

Beschlüsse oder Vorfestlegungen für die Finanzplanung werden vom Gipfel noch nicht erwartet. Das gilt auch für das zweite große Gipfelthema, nämlich die Auswahl des nächsten EU-Kommissionspräsidenten nach der Europawahl im Mai 2019. Das Europaparlament beschloss kürzlich, nur einen Kandidaten zu bestätigen, der vorher bei der Europawahl als Spitzenkandidat einer Partei angetreten ist. Der Rat der Mitgliedsländer lehnt aber einen "Automatismus" mehrheitlich ab.

Einigkeit besteht wohl zumindest darüber, das Europaparlament nach dem Brexit von heute 751 auf 705 Abgeordnete zu verkleinern. Merkel sagte, für diesen Vorschlag erwarte sie breite Unterstützung der Staats- und Regierungschefs.

"Wir brauchen einen neuen Aufbruch für Europa", sagte Merkel. 2018 sei das Jahr, in dem die Weichen für die Zukunft gestellt werden müssten.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte Merkel auf, mehr Leidenschaft und Anstrengung für Europa an den Tag zu legen. Vertreter der AfD und der Linkspartei forderten dagegen in der Debatte, dass der EU-Haushalt nach dem Brexit verringert werden sollte. FDP-Chef Christian Lindner sprach sich zumindest für eine Überprüfung der EU-Kohäsionsfonds aus. SPD und Linkspartei forderten in der EU-Debatte eine stärkere Konzentration auf soziale Themen.

Strukturfonds

Die deutsche Kanzlerin pochte darauf, dass diese milliardenschweren Töpfe weiter unterentwickelten Regionen in allen EU-Staaten zur Verfügung stehen müssten. Bei den Strukturfonds, von denen ärmere Staaten etwa beim Bau von Infrastrukturprojekten profitieren, forderte sie neue Kriterien. Dies dürfte zu Konflikten mit den betroffenen Regierungen führen.

Streit dürfte es auch bei der von Merkel verlangten Verknüpfung von Finanzhilfen mit der Asylpolitik geben. "Bei der Neuverteilung der Strukturfondsmittel müssen wir darauf achten, dass die Verteilungskriterien auch das Engagement vieler Region und Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Migranten widerspiegeln", sagte Merkel. "Solidarität kann in der EU keine Einbahnstraße sein." Hintergrund ist die Weigerung osteuropäischer Staaten, an der Umverteilung von Flüchtlingen aus anderen EU-Staaten teilzunehmen.

Ausweitung des EU-Grenzschutzes gefordert

Merkel forderte zugleich einen effektiven Schutz der EU-Außengrenze mit einer Länge von 14.000 Kilometern. Die Personalausstattung der Grenzschutzbehörde Frontex müsse massiv verbessert werden. Sie pochte zudem darauf, dass bei der Reform der Eurozone Haftung und Kontrolle in einer Hand bleiben müssten. Vor allem müsse die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Ohne einen digitalen Binnenmarkt werde es den EU-Staaten schwerfallen, international wettbewerbsfähig zu bleiben.

Laut einer Umfrage des Allensbach-Instituts für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" steigt die Zustimmung der Deutschen zu einer vertieften EU-Integration. Dies finden 51 Prozent richtig. 14 Prozent der Wähler halten die EU für überflüssig - bei den AfD-Wählern sind dies aber 50 Prozent.