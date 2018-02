Sahel-Eingreiftruppe soll Terror und Kriminalität bekämpfen

Berlin/Paris. (reuters/apa) Grenzen haben im Sahel noch nie eine große Rolle gespielt. Früher durchzogen Karawanen die Wüstenregion ohne Rücksicht auf nationale Territorien, heute werden auf den Routen Menschen, Waffen und Drogen geschmuggelt. Auch radikale Islamisten profitieren von dem illegalen Geschäft. Sie machen sich die weitgehende Abwesenheit staatlicher Gewalt an einer der Haupttransitstrecken in Richtung Europa zunutze und schwächen die bettelarme Region damit weiter. Abhilfe soll nun eine 5000 Mann starke Eingreiftruppe der fünf Sahelstaaten Mali, Niger, Burkina Faso, Tschad und Mauretanien (G5) schaffen. Bis Ende März soll sie voll einsatzfähig sein.

Bei einer Geberkonferenz in Brüssel am Freitag, an der hochrangige europäische Vertreter wie Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron oder die deutsche Kanzlerin Angela Merkel teilnahmen, wurde Geld für die Sahelregion gesammelt. Die Europäische Union und ihre Partner haben mehr als 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Finanzierung der G5-Einsatztruppe nehme Gestalt an, betonte Merkel. Es gehe auch um die Bekämpfung der illegalen Migration. Sicherheit für die Sahel-Region sei notwendig. "Wir müssen die illegale Migration nicht erst in Libyen bekämpfen, wir müssen auch in den G5-Staaten der Sahelzone agieren." Wichtig sei auch, dass fast alle europäischen Staaten mitmachen.





Die Europäer setzen große Hoffnungen auf die G5-Truppe, die auf längere Sicht auch die 4000 Soldaten des französischen Kampfeinsatzes Barkhane in der Region unterstützen und entlasten soll. "Alle Probleme, unter denen die Gegend leidet, können nur grenzüberschreitend gelöst werden", sagt ein hochrangiger Experte im französischen Verteidigungsministerium. Gerade die einheimischen Soldaten hätten das Zeug dazu, dem Terror entgegenzutreten. "Da sind Leute am Werk, die die Gegend kennen und wissen, wie man sich dort bewegt oder eben nicht." Deshalb sei auch zu verschmerzen, wenn der Aufbau der Truppe vielleicht ein wenig mehr Zeit brauche. "Es macht viel Sinn, dass man die G5 machen lässt und unterstützt. Das mag vielleicht etwas länger dauern, hat aber eine größere Nachhaltigkeit", sagt der Experte.

Der Startschuss für den Aufbau der G5-Truppe fiel im Juli 2017. Zunächst sollen die Soldaten verstärkt die Grenzen der eigenen Länder schützen, später dann auch grenzüberschreitend operieren. Dabei können sie auf die Hilfe der internationalen Truppen in der Region zählen: Die gut 13.000 Soldaten starke Friedenstruppe der Vereinten Nationen namens Minusma etwa darf den Einheiten der G5 bei Logistik, Sanität oder der Evakuierung Verwundeter unter die Arme greifen. Die EU-Trainingsmission EUTM in Mali bildet schon jetzt auch Soldaten aus anderen G5-Staaten aus. An der Mission sind 28 europäische Länder beteiligt, darunter auch Österreich, das zehn Soldaten bereitstellt. Zudem sind drei österreichische Soldaten für die UN-Mission Minumsa im Einsatz.