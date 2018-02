Rundreise zur Ermunterung

Belgrad/Brüssel. (czar) In fünf Tagen durch sieben Länder: Die Reise, die EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker derzeit durch Südosteuropa führt, umfasst nicht nur die sechs Westbalkan-Staaten und EU-Anwärter Albanien, Mazedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und den Kosovo. Hinzu kommt Bulgarien, wo Juncker am Donnerstag seine Tour beenden möchte. Das Land hat derzeit den EU-Vorsitz inne, und hat sich das Thema "Westbalkan und EU-Erweiterung" zum Schwerpunkt gesetzt.

Ein Signal der Ermunterung soll denn auch Junckers Reise sein. Die sechs Länder befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Annäherung an die Europäische Union: Während die Gemeinschaft mit Serbien und Montenegro bereits Verhandlungen um eine Aufnahme in die EU führt, haben Albanien und Mazedonien gerade einmal den Status eines Beitrittskandidaten - und Bosnien-Herzegowina sowie der Kosovo nicht einmal das.





Dennoch will die EU in der gesamten Region die EU-Perspektive gesichert wissen. Ein Datum für die nächste Erweiterungsrunde ist schon im Gespräch: das Jahr 2025. Doch auch wenn zu diesem Zeitpunkt derzeit nur ein Beitritt Serbiens und Montenegros realistisch erscheint, wollte Juncker diese Aussicht nicht nur den beiden Staaten gewähren. Vielmehr hätten alle Kandidatenländer die Chance auf eine Aufnahme, wenn sie dann die Bedingungen dafür erfüllen. Das Datum 2025 sei offen für alle Bewerber, erklärte der Kommissionspräsident bei seinem Aufenthalt in Tirana, wohin er von der mazedonischen Hauptstadt Skopje aus angereist war. Am heutigen Dienstag fährt er von Serbien nach Bosnien-Herzegowina.

In Albanien, das gerne noch heuer einen Termin für den Start von Beitrittsgesprächen genannt bekommen würde, betonte Juncker, dass das Land keineswegs ungünstiger als etwa Serbien behandelt werde. Die EU-Annäherung sei eben ein Prozess, der auf den Resultaten jedes einzelnen Staates beruhe. Es geht dabei nicht zuletzt um von der Gemeinschaft geforderte Reformen, etwa zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit oder Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität.

Serbien und Kosovo im Dialog

Zu klären haben manche Länder noch dazu Grenzstreitigkeiten. Besonders schwierig gestaltet sich das im Verhältnis zwischen Belgrad und Pristina: Serbien erkennt die Unabhängigkeit der ehemaligen südserbischen Provinz, des Kosovo, nicht an.

Doch die EU pocht auf eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den Nachbarn: Für Belgrad ist dies eine wesentliche Voraussetzung für die Weiterführung der Beitrittsverhandlungen mit der Union. Diese ist auch an dem Dialog beteiligt, den die beiden Seiten seit Jahren in Brüssel führen. Die Gespräche sind diese Woche nach einer monatelangen Pause wieder aufgenommen worden. Mitte Jänner hatte es zwar einen Anlauf zur Fortsetzung gegeben, allerdings ist die Runde wegen der Ermordung des kosovo-serbischen Politikers Oliver Ivanovic verschoben worden.

Nun trafen Delegationen der zwei Länder einander wieder in Brüssel. Angesetzt waren sogenannte technische Gespräche, bei denen es unter anderem um die Umsetzung von Vereinbarungen geht, etwa zu einem Statut für mehrheitlich serbische Gemeinden im Kosovo. Eine Zusammenkunft der Präsidenten beider Staaten ist ebenfalls geplant. Der Termin dafür ist aber offen.