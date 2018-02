Keine russische Sanktionshoffnung

Moskau/Wien. (da) "Die EU muss in diesem Konflikt geschlossen vorgehen." Das sagte Sebastian Kurz über die EU-Sanktionen gegen Russland bei einem Besuch in Moskau im Mai 2015. Damals reiste er als Außenminister in die russische Hauptstadt. Am Mittwoch trifft Kurz in neuer Rolle, als Bundeskanzler, Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Das Hauptthema bei den Gesprächen ist aber ident geblieben, weiterhin sind es die wechselseitigen Sanktionen infolge der Krim-Annexion durch Russland und den Abschuss eines Flugzeugs mit 298 Passagieren über Donezk.

Kurz werde im Kreml die entsprechenden EU-Positionen vertreten, hieß es im Vorfeld der Reise aus dem Bundeskanzleramt. Seit 2014 gilt, Militärgüter dürfen ebenso wenig nach Russland exportiert werden wie Ausrüstungsgegenstände für den Öl- und Gassektor. Russische Banken, die mehrheitlich in Staatseigentum stehen, unterliegen Kapitalmarktbeschränkungen. Zudem wurden Geschäftsbeziehungen mit 161 Personen verboten. Als Gegenreaktion hat Russland Importverbote vor allem für Lebensmittel und Agrarwaren aus der EU verhängt.





Verlängerung bis 31. Juli

Im Halbjahres-Rhythmus haben die EU-Mitglieder die Sanktionen verlängert, derzeit bis 31. Juli. Dies passiert zwar im Konsens, doch aus einzelnen Ländern kommen immer wieder Vorbehalte. Ein EU-Diplomat zählte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters die Regierungen in Zypern, Ungarn, Griechenland, Italien, Spanien und Bulgarien auf.

In Österreich fordert die FPÖ - sie ist Kooperationspartner der Kreml-Partei "Einiges Russland" - seit Jahren die Aufhebung der Sanktionen. "Erreicht haben sie gegenüber Moskau nichts, dafür hat man die eigene Wirtschaft massiv geschädigt", sagte Harald Vilimsky im Oktober. Für den freiheitlichen Genralsekretär und EU-Abgeordneten seien die Maßnahmen daher ein "Schuss ins eigene Knie". Für Aufregung sorgte eine Krim-Visite zweier FPÖ-Politiker im November.

Sebastian Kurz bekenne sich zu den Sanktionen, heißt es nun aus dem Bundeskanzleramt. Versehen ist diese Zusage mit einem Zugeständnis an die FPÖ: "Zugleich brauchen wir aber ein Ende des Blockdenkens und eine Trendumkehr in unseren Beziehungen mit Russland." Bereits im schwarz-blauen Regierungsprogramm wurde festgehalten, Österreich werde "sich aktiv dafür verwenden, die - insbesondere durch den Ukraine-Konflikt - entstandenen Spannungen und damit verbundenen Sanktionen im europäischen Einklang abzubauen".

"Von russischer Seite würdigt man, dass sich Österreich immer wieder zu den Sanktionen kritisch geäußert hat und gemeint hat, man müsse die Sanktionen überwinden", sagt Gerhard Mangott zur Austria Presse Agentur. Laut dem Politikwissenschafter der Universität Innsbruck herrsche Verständnis, dass sich Österreich bei Verlängerung der Sanktionen stets einreiht. Die bilateralen Beziehungen seien "sehr gut"; auch, weil Österreich 2014 trotz internationaler Kritik Putins Wien-Besuch nicht abgesagt hat.