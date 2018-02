Muskelspiele auf dem Balkan

Belgrad/Moskau. (czar) Die Freundschaftsbekundungen reißen nicht ab. Wenn serbische und russische Politiker miteinander auftreten, ist viel von guten Beziehungen und kultureller Nähe zwischen den zwei Staaten die Rede. Und die Gelegenheiten, es zu betonen, sind häufig. Erst in der Vorwoche war Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Belgrad zu Gast, und Staatspräsident Aleksandar Vucic versicherte ihm, dass die EU-Annäherung Serbiens nichts an den "traditionellen Kontakten" mit Moskau ändern werde.

Russland beobachtet nämlich die Bemühungen der Westbalkan-Staaten, näher an die Europäische Union zu rücken, mit Misstrauen - auch wenn nicht jeder Politiker es so formulieren würde wie vor kurzem der Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche, Metropolit Hilarion. Für diesen wäre ein EU-Beitritt Serbiens nicht zuletzt ein Verrat an der Orthodoxie und wohl unvereinbar mit einem weiteren Dialog mit Russland.





Für den Kreml zählen allerdings politische Argumente mehr denn religiöse. Auch mehr als wirtschaftliche: Ökonomische Interessen stehen vor allem für die Türkei und China im Vordergrund, die in Südosteuropa investieren. Und für die sechs Staaten - Albanien, Serbien, Mazedonien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Kosovo - bleibt sowieso die EU der wichtigste Handelspartner.

Gegen Nato-Erweiterung

Es geht also vor allem um Machtsphären. Beobachter warnen schon seit einiger Zeit, dass Russland seinen Einfluss auf dem Balkan ausdehnen möchte, um jenen der EU zurückzudrängen, die die Region über Jahre zu vernachlässigen schien. Vor allem aber wehrt sich Moskau gegen eine Ausdehnung des transatlantischen Bündnisses Nato. Pläne dazu bezeichnete Lawrow als "europäisches Sicherheitsproblem". Die Erweiterung der Nato sei ein Fehler, befand er. Dennoch konnte Russland nicht verhindern, dass Montenegro im Vorjahr in die Militärallianz aufgenommen wurde. Auch Mazedonien hegt den Wunsch nach einem Nato-Beitritt.

Trotzdem versucht sich Moskau in Störmanövern. In der Nähe der serbischen Stadt Nis unterhalten die Russen ein Trainingszentrum, ein weiteres soll es in Bosnien-Herzegowina geben. Die dortigen Abspaltungstendenzen im Landesteil Republika Srpska können Moskau nur recht sein. So könnte der prorussische Präsident der Republika, Milorad Dodik, der immer wieder mit Sezession droht, auf Unterstützung aus dem Kreml zählen.

Denn ein Zerfall Bosnien-Herzegowinas würde nicht nur Gefahren für die noch immer fragile Region bergen. Er würde auch die Bemühungen der EU um eine stärkere Anbindung der Länder zurückwerfen.