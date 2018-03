Trotz allem auf der Überholspur

Rom. (leg) Francesca Roncetti ist, oder vielmehr: war eine Kundenbetreuerin einer international tätigen Autovermietungsfirma. Jeden Morgen brachte sie ihre älteste Tochter in den Kindergarten und dann noch ihre Kleinste in eine Tagesbetreuungsstätte. Danach fuhr sie in die Arbeit. Doch die Kosten für die immer noch recht raren italienischen Kinderbetreuungsplätze wachsen oft rasant. Nach einer Preiserhöhung entschloss sich Roncetti, selbst für ihre Kinder zu sorgen. Doch die Firma lehnte ihre Bitte um eine Teilzeitbeschäftigung ab. Roncetti kündigte und dachte, es wäre leicht, eine Arbeit mit flexibleren Arbeitszeiten zu finden. Doch das war nicht der Fall. In einem ihrer Bewerbungsgespräche wurde ihr gesagt, solch ein Arrangement wäre prinzipiell möglich - "aber auf einem anderen Planeten".

Die in der "New York Times" veröffentlichte Geschichte illustriert ganz gut die Schwierigkeiten, mit denen Frauen in dem südeuropäischen Land konfrontiert sind. Die staatliche Unterstützung für arbeitende Frauen bleibt auf dem Stiefel generell schwach. Es gibt nur wenig staatliche Kindergärten, vor allem im Süden Italiens sind sie rar gesät - und die privaten Einrichtungen sind oft zu teuer.

Niedrige Geburtenrate

Außerdem wird in Italien traditionell Kinderbetreuung immer noch als Sache der Familie angesehen. Das Problem dabei ist, dass für die jungen Mütter die Unterstützung durch ihre Mütter, Väter, Onkel und Tanten mittlerweile oft nicht mehr zur Verfügung steht: Schließlich wohnen heute viele junge Leute oft an einem anderen Ort als ihre Herkunftsfamilie. Viele sind vom Land in die Stadt gezogen. Die Konsequenz: Italien hat eine der niedrigsten Geburtenraten ganz Europas, die auch im vergangenen Jahr weiter gefallen ist. Mittlerweile werden weniger als halb so viele Kinder geboren als während der Baby-Boom-Phase in den 1960er Jahren.

Trotz dieser Zahlen, die naturgemäß besonders rechte Parteien alarmieren, haben Frauenthemen in Wahlkampf im Vergleich zum Brennpunktthema Migration nur eine geringe Rolle gespielt. Kein Wunder: Der "Machismo" spielt in Italien immer noch eine große Rolle, Hausarbeit und Erziehung werden als Sache der Frauen angesehen. 70 Prozent der italienischen Männer sollen niemals einen Herd benutzt haben, und 95 Prozent haben laut Eigenaussage niemals eine Waschmaschine bedient. Die Beschäftigungsquote von Frauen ist unter allen EU-Ländern die zweitniedrigste. Kein Wunder, dass die italienische Politik bis heute von Männern dominiert ist - etwa von Silvio Berlusconi, der mit seinen "Bunga-Bunga"-Parties für Feministinnen ein rotes Tuch darstellt.

Mehr Frauen in der Politik

Dennoch ist der traditionell niedrige Frauenanteil im Parlament in Rom in der letzten Legislaturperiode gestiegen. Und immer mehr Frauen drängen in die italienische Politik: Die bekannteste ist wohl Virginia Raggi, die Bürgermeisterin von Rom, eine Politikerin der Fünf-Sterne-Bewegung. Und auch an der Spitze der Parteien findet sich eine Frau - auf der äußersten Rechten: Die 41-jährige Giorgia Meloni ist seit 2014 Chefin von Fratelli d’Italia.