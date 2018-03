Heimischen Fiskus 2,53 Milliarden Euro wegen Schwindeleien entgangen

Europäische Kommission - Erklärung Brüssel, 11. März 2018 Die Nachricht vom Tode Kardinal Karl Lehmanns hat mich sehr betrübt. Er war Europa und mir ein treuer Freund. Zeit seines Lebens hat Kardinal Lehmann Brücken der Menschlichkeit und der Solidarität in und für Europa gebaut. Viel hat er so dazu beigetragen, Ost und West zusammenzubringen, nicht nur in Deutschland, sondern...















Europäische Kommission - Pressemitteilung 1 Mrd. EUR vor Brüssel, 9. März 2018 Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für ein neues Makrofinanzhilfeprogramm für die Ukraine mit einem Volumen von bis zu 1 Mrd. EUR angenommen, um Strukturreformen und die wirtschaftliche Stabilisierung des Landes zu unterstützen.