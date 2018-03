Irland sieht zwei Grenzoptionen

London/Berlin/Brüssel. Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar sieht zwei Optionen, eine harte Grenze zu Nordirland nach dem Brexit zu verhindern. Die eine Variante seien enge Handelsbeziehungen der EU mit Großbritannien, sagte er nach einem Treffen mit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Die zweite Möglichkeit sei, dass ein gesondertes Irland-Kapitel in das Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien eingefügt werde. Die britische Regierung spreche über eine Art Zollunion. "Das würde eine Menge Probleme in Verbindung mit der Grenze zu Nordirland lösen", stellte Varadkar fest.

Die Gemeinschaft und das Königreich hatten am Montag eine Vereinbarung über die Übergangsphase nach dem britischen EU-Austritt getroffen. Die Frage der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland bleibt aber unbeantwortet. Mit dem Brexit werden sich auch die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen Ende der Woche in Brüssel befassen.





Unterdessen bewegt die Unsicherheit über den britischen EU-Austritt einer Studie zufolge viele EU-Unternehmen zum Abbau ihrer Geschäfte auf der Insel. Der Wirtschaftsverband Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) erklärte, 14 Prozent der europäischen Firmen mit einer Präsenz in Großbritannien - von Büros über Lagerhäuser bis hin zu Fabriken - hätten entsprechende Schritte unternommen. Zudem zogen elf Prozent Mitarbeiter aus dem Königreich ab und verlagerten die Jobs in andere Länder.

Steigende Kosten

Nahezu jeder dritte Betrieb hob wegen der Brexit-Folgen seine Preise an - vor allem, weil sich durch die Abwertung der Landeswährung Pfund die Importe verteuerten. "Unternehmen bleibt kaum eine andere Wahl, als ihre steigenden Kosten an die Verbraucher weiterzugeben, um so ihre Gewinnmargen zu schützen", sagte CIPS-Ökonom John Glen. Jedes vierte britische Unternehmen klagte über Schwierigkeiten mit Zulieferern in der Europäischen Union, Aufträge zu erhalten, die über den für März 2019 geplanten EU-Austritt hinausgehen.

An der Umfrage beteiligten sich 2418 Manager aus zahlreichen Branchen, darunter Industrie, Finanzdienstleister, Einzelhandel und Baugewerbe. Sie wurden in zwei Runden im Februar und Anfang März befragt und damit vor der Einigung zwischen der EU und der britischen Regierung auf die 21-monatige Übergangszeit.

Die Firmen seien vor allem wegen der anhaltenden Unsicherheit rund um die Modalitäten für den EU-Austritt verunsichert. "Irgendwann kommt der Augenblick, an dem die Unternehmen ihre Notfallpläne umsetzen müssen", erklärte Glen.