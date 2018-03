Handelsstreit, Giftanschlag, Brexit am Programm

Brüssel/London. Der EU-Gipfel am heutigen Donnerstag findet auf den Tag genau zwei Jahre

nach den Terroranschlägen in Brüssel statt. Damals kamen bei Attentaten

auf den Flughafen Brüssel-Zaventem sowie in der Metrostation Maelbeek

nahe dem EU-Viertel mehr als 30 Menschen ums Leben. Bereits am Vormittag

gab es verstärkte Überwachung durch Polizei und Militär in den

U-Bahnen.

Das Thema Terror steht jedenfalls zwei Jahre nach den

Anschlägen nicht auf der Tagesordnung. Die EU-Staats- und Regierungschefs suchen ab heute, Donnerstag, 15 Uhr

den Schulterschluss in aktuellen Krisen. Am ersten Tag des zweitägigen

EU-Gipfels wollen die sie über die von US-Präsident Donald Trump

verhängten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte beraten. Die EU hofft, doch

noch ausgenommen zu werden.

Zudem soll eine gemeinsame Haltung zum Fall des in Großbritannien

vergifteten russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal gefunden werden.

Fraglich war bis zuletzt, ob sich die 28 Staats- und Regierungschefs auf

klare Schuldzuweisungen in Richtung Russland verständigen können. Auch die Türkei steht auf dem Programm angesichts deren

jüngstem Vorgehen in Nordsyrien gegen Kurden und auch der

Auseinandersetzungen im Mittelmeer mit Zypern und Griechenland.

Darüber hinaus geht es um den Vorschlag für höhere Steuern für Internet-Riesen wie Google und Facebook, den die EU-Kommission am Mittwoch gemacht hatte.

Und wieder: Brexit

Am zweiten Gipfel-Tag soll am Freitag erneut der Brexit auf den Tisch kommen. Die Staats- und Regierungschefs müssen entscheiden, ob sie die zwischen der Europäischen Union und Großbritannien ausgehandelte Übergangsfrist nach dem EU-Austritt und andere Verhandlungsergebnisse unterstützen. Außerdem soll es eine Debatte über die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion geben.