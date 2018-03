Auf Konfrontationskurs

In Brüssel kamen die Staats- und Regierungschefs zu ihrem Gipfel zusammen. © APAweb/Bundeskanzleramt, Dragan Tatic In Brüssel kamen die Staats- und Regierungschefs zu ihrem Gipfel zusammen. © APAweb/Bundeskanzleramt, Dragan Tatic



Brüssel/London. Am zweiten Tag des EU-Gipfels beraten die Staats- und Regierungschefs über die Brexit-Verhandlungen und über langfristige Reformen für die Eurozone. Unter anderem geht es darum, wie eng die EU und Großbritannien nach der Trennung 2019 noch beieinander bleiben wollen. London will eine möglichst enge Zusammenarbeit, aber weitgehende Freiheiten.

Inzwischen wächst sich der Streit um den Giftanschlag von Salisbury zu einem Konflikt zwischen der EU und Russland aus. Die Staats- und Regierungschefs der Union stellten sich bei ihrem Gipfel in Brüssel klar an die Seite Großbritanniens und schlugen eine härtere Gangart gegen Russland ein.

Dessen Verantwortung erklärten sie für "höchst wahrscheinlich". Die EU berief ihren Botschafter aus Moskau zurück. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte weitere Schritte in Aussicht.

Es sei "höchst wahrscheinlich, dass die Russische Föderation verantwortlich ist", heißt es in einer am Donnerstagabend von allen 28 EU-Staaten verabschiedeten Erklärung. Für den Anschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal gebe es "keine andere plausible Erklärung". Den Briten sicherten die Staats- und Regierungschefs "uneingeschränkte Solidarität" zu.

Konflikt auf europäischer Ebene

Die Staats- und Regierungschefs signalisierten ihre Bereitschaft, den Konflikt, der bisher vor allem zwischen Russland und Großbritannien ausgetragen wurde, auf die europäische Ebene zu heben. Kanzlerin Merkel sagte zum Abschluss der Gipfelberatungen, dass es womöglich nicht bei der bloßen Verurteilung Moskaus bleiben werde. Die EU-Staaten seien bereit, "gegebenenfalls auch durch weitere Maßnahmen einheitlich zu reagieren".

Mit der Rückberufung des EU-Botschafters zu Konsultationen wollten die EU-Staats- und Regierungschefs nach Angaben aus EU-Kreisen ein Zeichen der Entschlossenheit setzen. Demnach erwägen "einige Mitgliedsstaaten" zudem, russische Diplomaten auszuweisen oder eigene Vertreter zurückzubeordern. Frankreich und Litauen zeigten sich in Brüssel offen für einen solchen Schritt.

Nachdem sich die EU-Chefs auf dem Gipfel in der Frage der russischen Verantwortung geeinigt hätten, drehe sich die Diskussion um die Frage, "wie man den Worten konkrete Taten folgen lassen könnte", sagte ein hochrangiger EU-Diplomat.

Diplomatischer Erfolg Großbritanniens

Die einmütige Erklärung der 28 EU-Staaten ist ein diplomatischer Erfolg Großbritanniens, das auf eine möglichst scharfe Verurteilung Russlands gepocht hatte. Der Gipfelerklärung ging ein langes Ringen voraus. Mit der direkten Nennung Russland als Hauptverdächtigen und der Ankündigung diplomatischer Maßnahmen gingen die Staats- und Regierungschefs weit über die gemeinsame Erklärung der EU-Außenminister vom Montag hinaus.

Die britische Premierministerin Theresa May begrüßte die Reaktion der EU. Diese habe demonstriert, "dass wir zusammenhalten, um unsere Werte gegen die russische Bedrohung hochzuhalten", sagte sie in der Nacht.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Großbritannien vor dem EU-Gipfel Solidarität nach dem Giftanschlag in Salisbury versichert. "Wir verurteilen diese Giftgasattacke, und wir sind solidarisch mit Großbritannien", sagte Kurz am Donnerstag in Brüssel.

Merkel hob hervor, die EU-Staaten hätten sich "sehr einheitlich" in der Einschätzung gezeigt, dass "mit aller Wahrscheinlichkeit" Russland "in Verbindung mit diesem Giftanschlag steht". Dies sei nun "von allen Staaten so gesehen worden".

Bedrohung durch Russland

May hatte zum Auftakt der Beratungen in Brüssel eindringlich vor einer Bedrohung durch Russland gewarnt. Der Giftanschlag von Salisbury füge sich ein in eine Politik "russischer Aggression gegen Europa und seine Nachbarn", sagte May. "Es ist klar, dass die Bedrohung durch Russland keine Grenzen respektiert."

Vor Verabschiedung der Erklärung stimmte sich May bei einem Dreiertreffen mit Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ab. Sie erklärten danach zusammen, sie wollten "eine starke gemeinsame Botschaft" der EU an Moskau.

Der frühere russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury vergiftet worden. Sie liegen weiter im Koma. London zufolge wurden beide mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet, das zu Zeiten der Sowjetunion entwickelt wurde.

Ein britisches Gericht gestattete am Donnerstag Chemiewaffenexperten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Blutproben der Vergifteten zu untersuchen. OPCW-Spezialisten waren zu Wochenbeginn in Großbritannien eingetroffen. Die Auswertung der Proben soll bis zu drei Wochen dauern.

"Große Besorgnis" zu Inhaftierungen in der Türkei

Kurz vor einem Spitzentreffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben die EU-Staats- und Regierungschefs auch gegenüber Ankara den Ton deutlich verschärft. Im Streit um die Gaserkundung im Mittelmeer und Territorialkonflikte in der Ägäis verurteilte der EU-Gipfel Freitagnacht "die fortgesetzten illegalen Handlungen" der Türkei "scharf".

Die Staats- und Regierungschefs zeigten zudem ihre "große Besorgnis über die fortdauernde Inhaftierung von EU-Bürgern in der Türkei".

Mit dem Vorwurf der "fortgesetzten illegalen Handlungen" zielen die EU-Chefs auf das türkische Vorgehen in den Streitigkeiten mit Griechenland und Zypern ab. Im Februar hatte ein türkisches Patrouillenboot ein griechisches Schiff gerammt; der Vorfall ereignete sich vor einer Inselgruppe in der Ägäis, auf die beide Länder Anspruch erheben.

Streitpunkt Erdgasförderung

Ein weiterer Streitpunkt ist die Erdgasförderung vor der Küste Zyperns. Türkische Marine-Schiffe hatten im Februar unter anderem ein Boot des italienischen Ölkonzerns ENI gestoppt. Hintergrund ist der Zypern-Konflikt. Die Insel ist geteilt, seitdem die türkische Armee 1974 in Reaktion auf einen von Griechenland unterstützten Putsch den Nordteil der Insel besetzt hatte.

Die Staats- und Regierungschefs erklären nun "volle Solidarität" mit Griechenland und Zypern. Sie fordern die Türkei "dringend" auf, "diese Handlungen zu stoppen und die souveränen Rechte Zyperns zu respektieren, seine natürlichen Ressourcen in Übereinstimmung mit EU- und internationalem Recht zu erforschen und zu nutzen". Zudem wird eine Normalisierung der Beziehung zur Republik Zypern verlangt.

"Dialog mit den Mitgliedsstaaten" gefordert

Seit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei geht die Regierung von Präsident Erdogan massiv gegen Gegner und Kritiker vor. Tausende Menschen wurden inhaftiert, unter ihnen auch EU-Staatsbürger. Die Gipfelerklärung verwies nun auch auf die Festnahme von zwei griechischen Soldaten, die Anfang März bei einer Patrouille an der Grenze auf türkisches Gebiet geraten waren.

Der Gipfel fordert von Ankara "eine schnelle und positive Lösung dieser Fragen in einem Dialog mit den Mitgliedstaaten". Die Staats-und Regierungschefs kündigten an, sie würden sich "weiter mit diesen Fragen befassen".

Am 26. März ist erstmals wieder ein Treffen von EU-Spitzenvertretern mit Erdogan im bulgarischen Warna geplant. An ihm nehmen unter anderem EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teil. Dabei wird es unter anderem um die Bereitstellung von weiteren drei Milliarden Euro für die Versorgung von Syrien-Flüchtlingen in der Türkei gehen.