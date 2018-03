ESM überweist nächste Hilfszahlungen an Griechenland

Brüssel/Athen. Der Eurorettungsfonds (ESM) hat die Auszahlung der nächsten Tranche finanzieller Unterstützung für Griechenland definitiv bestätigt. "Das Direktorium des Eurorettungsfonds hat der vierten Auszahlung in Höhe von 6,7 Milliarden Euro finanzieller Hilfe an Griechenland zugestimmt", teilte der ESM am Dienstag mit.

5,7 Milliarden Euro werden demnach ab Mittwoch ausgezahlt, eine weitere Milliarde soll ab dem 1. Mai folgen.

Das mehrfach vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. 2015 vereinbarte Athen mit den Euro-Partnern ein drittes Hilfspaket über bis zu 86 Milliarden Euro. Die schrittweise Auszahlung ist an Bedingungen geknüpft.

Die vierte Tranche ist als letzte Zahlung des Hilfsprogramms vorgesehen, das offiziell im August ausläuft. Die Euro-Staaten hoffen, dass Athen dann finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen kann.