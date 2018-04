EU-Kommission zurückhaltend zu Kickls Wunsch nach Grenzkontrollen

Brüssel. Die EU-Kommission hat zurückhaltend auf die Ankündigung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zur Verlängerung der Grenzkontrollen reagiert. Eine Sprecherin der EU-Behörde sagte am Mittwoch in Brüssel, man habe den entsprechenden Brief Kickls noch nicht erhalten. Generell sei es das Ziel der EU-Kommission, so rasch wie möglich wieder zum grenzkontrollfreien Schengen-Raum zurückzukehren.

Die EU-Kommission könne die Ankündigung Österreichs aber noch nicht bewerten, sagte die Sprecherin. Auch von Deutschland oder Dänemark, die ebenfalls die bestehenden Grenzkontrollen über Mitte Mai hinaus verlängern wollen, habe die EU-Kommission noch keine entsprechenden Ankündigungen erhalten. Dem Vernehmen nach hat allerdings Frankreich bereits in dieser Woche um eine weitere Verlängerung der Kontrollen für sechs Monate bis Ende Oktober ersucht.

Die Grenzkontrollen müssen durch die Innere Sicherheit begründet werden. Sie müssen der EU-Kommission allerdings nur notifiziert werden, und bedürfen keiner ausdrücklichen Genehmigung durch die EU-Behörde oder durch einen EU-Innenministerrat. Die EU-Kommission hat vergangenes Jahr eine Reform des Schengen-Kodex vorgeschlagen, die unter anderem ausführlichere Begründungen für Grenzkontrollen vorsieht. Dies sowie das Ziel, so rasch wie möglich zu Schengen zurückzukehren, sei auch von einem EU-Gipfel im vergangenen Oktober gebilligt worden, sagte eine EU-Kommissionssprecherin.

Österreich kontrolliert die Grenze zu Slowenien und Ungarn. Beide Länder haben die Grenzkontrollen kritisiert. Kickl behält es sich zudem vor, dass mit Beginn der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli bis zum Jahresende "Binnengrenzkontrollen anlassbezogen, temporär, punktuell und selektiv zu allen Nachbarstaaten Österreichs durchgeführt werden".

Paris kündigt Verlängerung von Grenzkontrollen bis Ende Oktober an

Die französische Regierung hat die Verlängerung ihrer Grenzkontrollen im Schengenraum angekündigt. Die Kontrollen sollten für weitere sechs Monate bis Ende Oktober fortgesetzt werden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Frankreich hatte die Kontrollen nach den Pariser Anschlägen vom November 2015 eingeführt und begründet sie weiter mit der Terrorgefahr.

Das Land war erst Ende März von einem weiteren Anschlag erschüttert worden. Ein islamistischer Attentäter hatte in einem Supermarkt im südfranzösischen Trebes mehrere Geiseln genommen. Vier Menschen wurden getötet.

Im Schengenraum aus 26 Staaten ist normalerweise Reisen und Gütertransport ohne Grenzkontrollen möglich. Die bisherigen französischen Kontrollen an allen Grenzabschnitten wegen Terrorgefahr laufen noch bis Ende April. Die EU-Kommission muss über eine Verlängerung informiert werden, kann die Fortführung aber nicht verhindern.

Neben Frankreich haben fünf weitere Schengen-Länder derzeit Grenzkontrollen: Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen. Diese Länder hatten die Kontrollen zunächst mit der Flüchtlingskrise begründet, was aber nach den Schengenregeln ab dem vergangenen Herbst nicht mehr möglich war. Sie nennen nun auch die Terrorgefahr als Grund. Ihre Kontrollen laufen bisher noch bis zum 12. Mai.