"Viktor Orbán kultiviert Feindbilder"

Michael Ignatieff, fotografiert in seinem Büro in der Central European University in Budapest. © Thomas Seifert Michael Ignatieff, fotografiert in seinem Büro in der Central European University in Budapest. © Thomas Seifert



"Wiener Zeitung": Sie sind Rektor der Central European University in Budapest, die vor einem Jahr Zielscheibe von Viktor Orbán war. Was hat Orbán gegen Sie?

Michael Ignatieff: Wir sind deshalb ein Ziel, weil wir eine freie, unabhängige Institution sind. Wir sind selbstverwaltet, unabhängig von der Regierung, privat finanziert. Wir existieren seit 25 Jahren in Budapest. Wir sind keine politische Opposition und keine politische Organisation. Vor einem Jahr wurde ein Gesetz vorgelegt, das es uns sehr schwer gemacht hätte, hier in Budapest zu bleiben. Wir empfanden dies als Angriff auf die akademische Freiheit. Es gab damals einen großen öffentlichen Aufschrei, in Budapest gingen allein 70.000 Menschen auf der Straße. Dann gab es eine Suche nach einem Kompromiss. Das Ergebnis dieses Kompromisses liegt nun seit neun Monaten auf dem Tisch des Premierministers, aber er hat das Kompromisspapier bis heute nicht unterschrieben. Wir hoffen, dass Premier Viktor Orbán nach den Wahlen diesen Kompromiss absegnet. Wir fühlen uns in Budapest daheim, haben nichts falsch gemacht, wir fordern das Regime nicht heraus, aber wir lassen auch nicht zu, dass wir einfach herumgeschubst werden.





Eine gewisse Zeit hat es so ausgesehen, als würde die Universität nach Wien flüchten.

Nein, keineswegs. Wir wollen in Budapest bleiben. Tatsache ist, dass wir in Wien einen weiteren Campus eröffnen wollen. Mit der Stadt Wien und der Bundesregierung sind wir bereits im Gespräch und wir haben bereits ein Übereinkommen unterzeichnet. Wenn alles glattgeht, werden wir ab 2019 in Wien präsent sein.

Gibt es eigentlich so etwas wie Orbánismus, eine Orbán-Ideologie?

Daran gibt es keinen Zweifel. Je länger dieses Regime an der Macht bleibt, desto mehr versucht es, seine Ideologie zu verfeinern und seine Interpretation der ungarischen Geschichte zu propagieren: "Ungarn ist ein großartiges Land, das in Trianon betrogen wurde." "Ungarn ist ein großartiges Land, das versucht hat, den Nazis entgegenzutreten - bis es eben nicht mehr konnte." "Ungarn ist ein Land, das von den Kommunisten unterjocht wurde und jetzt endlich seine Freiheit wieder gefunden hat." "Ungarn ist ein Land, das sich als Verteidiger der christlich-abendländischen Tradition gegen Brüssel ankämpft und sich den aus Nordafrika und dem Nahen Osten herandräuenden Horden in den Weg stellt." All das bildet das Surrogat der Ideologie, an der Viktor Orbán bastelt. Diese beruht vor allem auch auf einer ständigen Kultivierung von Feinden: gegen Brüssel, gegen Liberalismus, gegen Gleichberechtigung, gegen Multikulturalismus, gegen dies und gegen das. Die Frage, wofür diese Ideologie steht, ist schon schwerer zu beantworten: christliche Werte, Familie, "Ungarn den Ungarn", "Ungarn gegen den Rest der Welt". Das ist doch alles recht dünn. Die Frage ist, ob das den Ungarn auf die Dauer reicht. Nach dem Wahlgang am Sonntag wissen wir mehr.