"EU-Erweiterung ist keine Sozialarbeit"

Hahn pocht auf Reformen. © afp Hahn pocht auf Reformen. © afp



Straßburg. (czar) Johannes Hahn betont gern die Vorteile für beide Seiten. Diese unterstrich der für Erweiterungsverhandlungen zuständige EU-Kommissar denn auch bei der Präsentation der aktuellen Länderberichte für jene sieben Staaten, die der Gemeinschaft beitreten möchten: Türkei, Albanien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo. "Erweiterung ist keine Sozialarbeit", befand Hahn bei seinem Presseauftritt in Straßburg, wo das EU-Parlament zu seiner Plenarsitzung zusammen gekommen ist. Die Annäherung der Staaten an die EU sei kein Gefallen der Union, sondern auch diese profitiere von dem Prozess. Es sei nämlich im Interesse der Gemeinschaft, Stabilität und Sicherheit in der Region zu festigen.

Das versucht die EU, indem sie auf vielfältige Reformen in Südosteuropa pocht. In einigen Ländern ortet sie schon solche Fortschritte, dass sie dort bereits Beitrittsverhandlungen führt - etwa in Montenegro und Serbien. Nun empfiehlt die Kommission die Aufnahme weiterer Gespräche: mit Tirana und Skopje. Denn Albanien habe Reformen in der öffentlichen Verwaltung und im Justizbereich vorangetrieben, müsse aber noch zusätzliche Anstrengungen bei der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität unternehmen. Für Mazedonien wiederum, das erst im Vorjahr eine tiefe politische Krise überwunden hat, gebe es Herausforderungen bei der Stärkung des Justizwesens.





Rückschritte in der Türkei

Rückschritte hingegen ortet die Kommission in der Türkei. Mit dieser führt die EU zwar ebenfalls schon Verhandlungen um eine Aufnahme in die Union. Doch stocken die Gespräche immer wieder. Und an die Eröffnung neuer Kapitel, in denen die Bedingungen der EU-Annäherung in verschiedenen Bereichen festgelegt sind, ist derzeit gar nicht zu denken. In ihrem ersten Bericht nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 in der Türkei weist die Brüsseler Behörde stattdessen darauf hin, dass sich das Kandidatenland "deutlich" von der Europäischen Union entfernt habe. Das betreffe nicht zuletzt das Feld der Rechtsstaatlichkeit und jenes der Grundrechte.

Seit der Verhängung des Ausnahmezustands vor gut eineinhalb Jahren seien mehr als 150.000 Menschen in Untersuchungshaft genommen und 78.000 Personen verhaftet worden, rechnet die Kommission vor. Dutzende Journalisten sitzen im Gefängnis, außerdem Oppositionelle, Menschenrechtsaktivisten, Anwälte. Mehr als 110.000 Beamte seien entlassen worden.

Brüssel fordert zwar keinen Stopp der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei - wofür sich beispielsweise Österreich ausspricht. Doch plädiert es für eine sofortige Aufhebung des Ausnahmezustands. Dies zeichnet sich freilich nicht ab. Laut türkischen Medienberichten sollen die Sondermaßnahmen noch diese Woche verlängert werden.

Damit ist eine schnelle Verbesserung der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei derzeit nicht in Sicht - auch wenn Ankara immer wieder betont, dass die EU-Annäherung eines der wichtigsten Ziele des Landes ist. Doch ist diese Perspektive für die Staaten Südosteuropas realistischer.

Gespräche unter Nachbarn

Allerdings dürfen selbst die Länder, die auf ihrem Weg in die EU am weitesten fortgeschritten sind, in ihren Bemühungen nicht nachlassen, meint die Kommission. Serbien etwa müsse nicht nur die Rechtsstaatlichkeit stärken, sondern auch den Dialog mit dem Kosovo weiterführen, dessen Unabhängigkeit Belgrad nicht anerkennt.

Eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den Nachbarn ist Voraussetzung für eine Intensivierung der Beitrittsgespräche mit Serbien. Und auch für den Kosovo, der von einem Kandidatenstatus noch weit entfernt ist, ist sie von wesentlicher Bedeutung. Der Dialog unter EU-Vermittlung läuft bereits seit Jahren. Doch bereitet nicht zuletzt die Umsetzung von Vereinbarungen Probleme.