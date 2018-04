Dämpfer für den Reformeifer

Berlin. (czar) Es ist schon der vierte französische Staatspräsident, mit dem Angela Merkel zusammenarbeitet. Doch Emmanuel Macron ist für die deutsche Bundeskanzlerin eine andere Herausforderung als seine Vorgänger. Die Dynamik, mit der er angetreten ist; der Anspruch, Europa zu reformieren waren so seit Jahrzehnten nicht mehr zu spüren. Und das ist auch knapp ein Jahr nach Macrons Wahl noch sichtbar - auch wenn die Pläne des Franzosen in der Zwischenzeit einen Dämpfer erfahren haben. Zuerst musste der Präsident Monate lang auf eine Regierungsbildung in Deutschland warten, danach erhielt er eine Abfuhr für einen Teil seiner Vorhaben zur Weiterentwicklung der Eurozone. In seiner Rede im EU-Parlament hat er diese vor wenigen Tagen nur mit wenigen Sätzen erwähnt.

Trotz der Meinungsdifferenzen war Merkel alles andere als abweisend, als sie Macron am Donnerstag in Berlin empfing. Sie unterstrich vielmehr das Gemeinsame in den Vorstellungen über die Zukunft der Europäischen Union. Um diese zu gestalten ist sie auch auf einen starken Partner in Frankreich angewiesen - das weiß Merkel.





Es geht dabei um mehr als die Währungsgemeinschaft. Die EU müht sich in vielen Bereichen um größere Einheit: im Asylsystem, in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, beim Schutz der Außengrenzen der Union. Auch nach außen hin wäre ein koordiniertes Auftreten notwendig - ob gegenüber Partnern, die den freien Handel hinterfragen oder in Konflikt- und Kriegsgebieten.

"Wir leben in einem Moment des europäischen Abenteuers, das wirklich einzigartig ist", befand daher Macron. Die gemeinsame Souveränität Europas werde von der Weltordnung auf den Prüfstand gestellt.

Doch nicht nur Souveränität ist für den französischen Präsidenten ein wichtiges Schlagwort. Er fordert auch Solidarität - nicht zuletzt in der Eurozone. Seine Vorschläge reichen von der Etablierung eines Euro-Finanzministers über ein eigenes Budget für die Währungsgemeinschaft bis hin zu einer gemeinsamen Einlagensicherung.

Einlagensicherung - vielleicht

In Berlin löst das allerdings Unbehagen aus. Eine Vergemeinschaftung von Schulden, aus Sicht von Kritikern der erste Schritt hin zu einer Transferunion, lehnten die deutschen Finanzminister bisher strikt ab. Merkel blieb ebenfalls vorsichtig. Zwar erklärte sie: "Wir sind auch bereit, in einer vielleicht nicht unmittelbaren, aber ferneren Zukunft, ein gemeinsames Einlagensicherungssystem zu machen." Gleichzeitig betonte sie aber, "dass Haftung und Risiken durchaus zusammengehalten werden" müssen. Was bedeutet: Staaten, die Schulden machen, sollen diese selbst begleichen.

Spielraum für die Verbindung der deutschen und französischen Ideen ist dennoch vorhanden. Das gab die Kanzlerin deutlich zu verstehen: "Wir sind der gemeinsamen Meinung, dass die Eurozone noch nicht ausreichend krisenfest ist." Bis Juni, wenn die Staats- und Regierungschefs der EU zu ihrem nächsten regulären Gipfel in Brüssel zusammenkommen, wollen die beiden Länder eine einheitliche Position finden.

Welche Instrumente zur Stärkung der Eurozone eingesetzt würden, sei dabei zweitrangig, räumte Macron ein. Es gehe darum, die Währungsunion durch eine Kombination aus nationaler Verantwortung und europäischer Solidarität zu festigen. Die EU funktioniere nicht, wenn die nationalen Regierungen keine Verantwortung übernähmen.

Zwist um Ministersitzungen

Dass aber die Vorstellungen darüber selbst innerhalb von Regierungen auseinandergehen können, zeigt sich gerade in Deutschland am Beispiel eines Vorschlags, den Merkel Macron ebenfalls unterbreitet hatte. Die Kanzlerin plädiert dafür, in der Eurozone die Sitzungen der Finanz- und Wirtschaftsminister zusammenzulegen. Das stößt aber auf Widerstand, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Sowohl der Koalitionspartner SPD - der das Finanzministerium übernommen hat - als auch Politiker der Grünen und der Liberalen lehnten die Idee bereits ab.

Merkel hingegen verteidigte die Überlegungen. Solche größeren Treffen zum Beispiel von Innen- und Außenministern habe es ja schon zum Migrationsthema gegeben. Es gehe ihr nicht darum, "jemand etwas wegzunehmen", sagte die Kanzlerin. Es gelte vielmehr die Frage zu beantworten, wie "wir unsere Politik kohärenter gestalten" können.