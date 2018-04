"Das wird die letzte Seite in der Geschichte der Eurokrise"

Sofia/Athen. "Sehr ermutigt" über die wirtschaftliche Entwicklung Griechenlands zeigten sich Vertreter der Eurozone in den vergangenen Jahren nur selten. Doch beim Treffen der Finanzminister der Eurogruppe am Freitag in Sofia war das der Fall. In der Hauptstadt Bulgariens, das derzeit den EU-Vorsitz innehat, berieten die Politiker über die Umsetzung der vierten und letzten Überprüfungsmission für das verschuldete Land.

Die Rettungsprogramme im Volumen von 260 Milliarden Euro laufen nach acht Jahren im Sommer aus. Griechenland will sich dann wieder über den Kapitalmarkt finanzieren. Käme es dazu, müsste sich Athen nach dem 20. August keinen weiteren von außen auferlegten Sparzwängen unterwerfen. Denn seit 2010 haben die europäischen Geldgeber und der Internationale Währungsfonds (IWF) im Gegenzug für Kredite teils einschneidende Sozialreformen gefordert, gegen die etliche Griechen immer wieder auf der Straße protestiert hatten.

Die Reformen sollen aber nicht rückgängig gemacht werden. Vielmehr soll das Hilfs- in ein Nachfolgeprogramm münden. So präsentierte der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos bei der Zusammenkunft mit seinen Amtskollegen eine wirtschaftliche Wachstumsstrategie für sein Land. Diese soll das langfristige Wachstumspotenzial steigern sowie das Investitionsklima verbessern.

Schon jetzt aber stimmt die Entwicklung Griechenlands die Eurogruppe positiv. Deren Vorsitzender Mario Centeno legte dar, dass das Land das zweite Jahr in Folge einen Primärüberschuss von mehr als vier Prozent sowie zuletzt eine positive Gebarung des Gesamthaushalts erziele. Nach neun Jahren Rezession befindet es sich wieder auf Wachstumskurs.

Klaus Regling, Direktor des Euro-Rettungsschirms ESM, erklärte ebenfalls, dass er kein Budgetloch mehr für Athen sehe. Die letzte Auszahlung aus dem ESM werde daher bereits dem Aufbau eines Kapitalpuffers dienen.

Auch die jüngsten Zahlen der EU-Kommission sprechen für Griechenland. Denn gerade dort hat sich das Wirtschaftsklima im April am stärksten verbessert. Gegenüber März stieg der Wert von 99,8 Punkten auf 103,6 Punkte. In der gesamten Eurozone gab es hingegen einen leichten Rückgang auf 112,3 Punkte.

So zeigten sich die Politiker bei ihrem Treffen in Sofia zufrieden. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz meinte nach seinem ersten Auftritt im Kreis seiner Amtskollegen: "Es kann heute einen viel optimistischeren Blick auf Griechenland geben als vor ein paar Jahren." Dem französischen Ressortleiter Bruno Le Maire zufolge hat Athen große Reformen unternommen. Die Regierung dort dürfe mit den Anstrengungen aber nicht nachlassen und müsse vor allem die Privatisierungen vorantreiben.

Überprüfung wird Mitte Mai fortgesetzt

Denn noch immer gilt es für Athen, Schulden abzubauen. Griechenland ist nämlich weiterhin mit Abstand das Euroland mit dem höchsten Schuldenberg. Dieser entsprach laut dem Statistikamt Eurostat im Vorjahr 178,6 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Für die Währungsgemeinschaft stellt sich daher unter anderem die Frage, wie verhindert werden kann, dass Athen nach dem Sommer, ohne internationale Überwachung, wieder Geld mit vollen Händen ausgibt. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici fasste es so zusammen: Die Eurostaaten müssen sich Gedanken machen, wie sie Griechenland nach Auslaufen des Hilfsprogramms kontrollieren können. Es dürfe aber kein aufgezwängtes Programm sein. "Griechenland muss wieder ein normales Land der Eurozone werden", befand Moscovici. Die Entscheidung über die nächsten Schritte solle idealerweise bei der Sitzung der Eurogruppe im Juni getroffen werden.

Die Basis dafür werden die Ergebnisse der vierten Überprüfung sein. Am 14. Mai kehren die Vertreter der internationalen Kreditgeber nach Athen zurück, um die Reformfortschritte Griechenlands zu beurteilen. Aber schon jetzt zeigt sich Moscovici zuversichtlich, dass das Hilfsprogramm tatsächlich am 20. August auslaufen werde. "Das wird die letzte Seite in der Geschichte der Eurokrise", erklärte der Kommissar.