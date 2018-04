EU beschließt Aus für Bienenkiller

Brüssel/Wien. (ast) Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam - diese schier unaussprechlichen Chemikalien dürfen Landwirte in der Europäischen Union mit Ende des Jahres nicht mehr auf ihre Felder ausbringen. Die Neonicotinoide stehen schon seit langem im Verdacht, einer der Hauptauslöser für den zu beobachtenden Rückgang der Artenvielfalt bei Insekten zu sein. Bienenkiller werden die Insektizide auch genannt, denn neben Schmetterlingen, Hummeln und Wildbienen gingen in den vergangenen Jahren auch viele fleißige Bestäubungshelfer aus Stöcken von Imkern ein.

Für das Verbot der Pflanzenschutzmittel im Freien stimmten am Freitag Vertreter der Mitgliedstaaten mehrheitlich im zuständigen Ausschuss, wie die EU-Kommission mitteilte. Sie folgten damit einem Vorschlag der Brüsseler Behörde. Auch Österreich stimmte dafür. Das EU-Verbot muss als Rechtsakt vor Inkrafttreten noch formal von der EU-Kommission angenommen und im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Sechs Monate danach tritt das Verbot in Kraft.









Zahl der Bienen stark gesunken



Grundlage für das Verbot der Mittel auf Feldern ist eine Untersuchung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, wonach die Anwendung der drei Wirkstoffe unter freiem Himmel Wild- und Honigbienen schade. Der EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Vytenis Andriukaitis, lobte das Votum. Die Bienengesundheit sei wichtig, weil sie die biologische Vielfalt, die Nahrungsmittelproduktion und die Umwelt betreffe.

Denn fällt die Bestäubung der Blütenpflanzen weg, kommt es zu Ernteausfällen und Mangelernährung: 80 Prozent aller Blütenpflanzen, also Nutz- und Wildpflanzen, sind auf die Honigbiene angewiesen, um Früchte zu produzieren und sich zu vermehren. Der Rest wird von anderen Insekten wie Wildbienen erledigt. Insekten spielen bei rund 35 Prozent der weltweiten Lebensmittelproduktion eine wichtige Rolle.

In Studien sei nachgewiesen worden, dass die drei Neonicotinoide einen negativen Einfluss auf Bienenpopulationen hätten, erklärte auch Umwelt- und Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Laut Imker-Dachverband "Biene Österreich" wurden im Vergleich zum Jahr 1990, als es noch 457.061 Bienenvölker und 30.802 Imker gab, im Vorjahr nur noch 353.267 Völker und 27.580 Imker gezählt.

Das Verbot bringe jedoch die Rübenbauern in eine schwierige Situation, da es laut diesen für ihren Bereich keine alternativen Insektizide gebe. Deshalb arbeite die Regierung an einem Maßnahmenplan für Rübenbauern, so Köstinger. Die Ministerin will die Landwirte nicht verprellen und rief die EU-Kommission, den Handel und die Industrie auf, die heimischen Zuckerproduzenten zu unterstützen.