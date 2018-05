Oettinger will neue Prioritäten und moderate Kürzungen

Brüssel. Die EU-Kommission sieht in ihrem Mehrjahresbudget für 2021 bis 2027 "neue Prioritäten" und "moderate Kürzungen in traditionellen Bereichen" vor. Dies kündigte der zuständige EU-Budgetkommissar Günther Oettinger am Mittwoch auf "Twitter" an. Derzeit berate das Kollegium der EU-Kommissare den endgültigen Vorschlag, teilte Oettinger mit. Es werde "ein ausgewogener Vorschlag" sein.

Just now: Final discussion w/ Fellow Commissioners on #EUBudget. It is a balanced proposal w/ new priorities + moderate cuts in traditional areas. Will adopt this morning + have press conference later on

