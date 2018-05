Verwirrung um Österreichs EU-Zahlungen

Leichte Budgetkürzungen würden die Landwirtschaft treffen. © reu Leichte Budgetkürzungen würden die Landwirtschaft treffen. © reu



Wien/Brüssel. (czar/apa) Die Zahlen sind nur ein erster Vorschlag. Aber in den EU-Hauptstädten wird schon hektisch mit ihnen herumgerechnet. Die Präsentation des Entwurfs für den gemeinsamen Unionshaushalt durch die EU-Kommission bildete den Auftakt zum großen Feilschen zwischen den EU-Institutionen, das Budgetverhandlungen immer darstellen. In welchem Ausmaß sich die Brüsseler Behörde mit ihrem Wunsch nach mehr Geld für die Gemeinschaft durchsetzen wird können, ist daher noch offen.

Geht es nämlich nach ihr, würden die Ausgaben der EU auch nach dem Wegfall der britischen Beiträge keineswegs geringer werden. Vielmehr soll der finanzielle Rahmen für die Jahre 2021 bis 2027 auf knapp 1,3 Billionen Euro erhöht werden. Erreichen will dies die Kommission mit einem Mix aus Einsparungen und neuen Einnahmen.





Das bedeutet unter anderem, dass so manches Mitgliedsland wohl höhere Überweisungen nach Brüssel tätigen wird müssen als bisher. Das hat schon Unmut unter den Nettozahlern ausgelöst, also unter jenen Staaten, die mehr in den gemeinsamen Haushalt einzahlen, als sie daraus an Förderungen beispielsweise erhalten. Selbst Deutschland, das sich schon prinzipiell bereit erklärt hat, mehr Geld für die Union zur Verfügung zu stellen, pocht auf eine "faire Aufteilung".

Ringen ums Geld







In Österreich wurde die Skepsis deutlicher geäußert. Für Bundeskanzler Sebastian Kurz ist der Kommissionsvorschlag noch "inakzeptabel". Es könne nicht zu einseitigen Mehrbelastungen der Nettozahler kommen. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger wandte sich gegen geplante Kürzungen im Agrarbereich. Dort sollen die Einsparungen in den kommenden Jahren rund fünf Prozent betragen. In die österreichische Landwirtschaft fließen derzeit jährlich etwa 1,3 Milliarden Euro an Beihilfen.

Verwirrung herrscht allerdings darüber, um wie viel der Nettobeitrag Österreichs an die EU tatsächlich steigen könnte. Die Zahl ergibt sich daraus, dass von der Summe, die nach Brüssel überwiesen wird, diverse Rückflüsse aus dem EU-Haushalt nach Österreich abgezogen werden. So hat das Land laut EU-Kommission im Jahr 2016 einen Beitrag in Höhe von 2,76 Milliarden Euro gezahlt. In Form von unterschiedlichen Förderungen - vor allem eben für die Landwirtschaft - hat es 1,94 Milliarden Euro erhalten. Außerdem profitiert es von einem Rabatt, der einigen Staaten gewährt wird, seitdem Großbritannien der EU solch ein finanzielles Zugeständnis abgerungen hat. Netto zahlte Österreich 2016 daher rund 791 Millionen Euro an die Union, was 0,23 Prozent des Bruttonationaleinkommens entsprach. Das gesamte EU-Budget macht derzeit ein Prozent der Wirtschaftsleistung der Gemeinschaft aus.