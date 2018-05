London unterstützt Frankreichs Pläne für europäische Eingreiftruppe

Sofia. Großbritannien hat angekündigt, Frankreichs Vorhaben für den Aufbau einer europäischen Eingreiftruppe zu unterstützen. London sei "sehr daran interessiert", Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron bei seinen Plänen für eine gemeinsame Militäreinheit zu helfen, sagte Frederick Curzon vom britischen Verteidigungsministerium am Samstag bei einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Sofia.

Die Eingreiftruppe wäre unabhängig von sonstigen Verteidigungskooperationen innerhalb der EU und wäre somit auch nach dem Brexit für eine britische Beteiligung offen. Die EU verfügt seit 2007 über vier multinationale Kampfgruppen, die aber wegen politischer Uneinigkeit bisher nicht zum Einsatz kamen. Die jetzt von Frankreich ins Spiel gebrachte Einheit soll bei Krisen schnell einsetzbar sein.

Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly wollte am Samstag in Sofia ihren Amtskollegen sowie der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini die französischen Pläne im Detail vorstellen. Neun Länder haben Interesse an der Mitgliedschaft in einer europäischen Eingreiftruppe angemeldet, darunter Deutschland, Italien, Spanien und Estland.