Ein Akteur von vielen

Brüssel. (apa) Die EU-Ratspräsidentschaft ist nur ein wesentlicher Akteur von vielen, nicht aber mit der Europäischen Union gleichzusetzen. Wenn also Österreich am 1. Juli von Bulgarien den Vorsitz der Gemeinschaft übernimmt, dann tritt das Motto "Wir sind EU" eben nur teilweise zu. Die oftmals prestigeträchtigen EU-Gipfel, EU-Außenministerräte und Eurogruppensitzungen werden nicht von der EU-Ratspräsidentschaft geleitet.

Diese ist die im EU-Vertrag festgelegte rotierende Vorsitzregelung durch ein EU-Mitgliedsland für sechs Monate. Das betreffende Land übt den EU-Ratsvorsitz nur in der Mehrheit der Ratsformationen aus, nicht aber in anderen EU-Institutionen wie dem Europaparlament oder in der Europäischen Kommission. Es spricht im Namen aller - noch - 28 EU-Staaten. Die nachfolgende rumänische EU-Ratspräsidentschaft verleiht nach dem EU-Austritt Großbritanniens Ende März 2019 nur noch 27 EU-Staaten eine Stimme.

Ratsformationen sind Gipfeltreffen, formelle oder informelle EU-Ministerräte, wobei die informellen Veranstaltungen im Land des Vorsitzes stattfinden und die formellen in Brüssel oder - im April, Juni und Oktober - in Luxemburg. Gerade die Sitzungen im Vorsitzland haben eine wichtige Funktion nach innen: Den Bürgern kann so vermittelt werden, dass die EU nicht nur in Brüssel Entscheidungen trifft. Die jeweilige Regierung kann zeigen, dass sie Kompromisse mit den EU-Partnern finden, sich dann mit einer erfolgreich abgearbeiteten Agenda schmücken und dabei durchaus eigene Akzente setzen kann.

Gipfel mit eigenem Präsidenten

Bevor sich ein EU-Ministerrat mit einem Dossier befasst, werden Beschlüsse auf Beamtenebene vorbereitet: In Brüssel tagen dazu zunächst einmal verschiedene themenspezifische Ratsarbeitsgruppen, dann befassen sich die EU-Botschafter damit. Allerdings hat die Ratspräsidentschaft nicht in allen EU-Ratsformationen auch den Vorsitz inne. Mit dem 2009 in Kraft getretenen Lissabon-Vertrag bekamen die Europäischen Räte - auch als Gipfeltreffen bezeichnet - einen fixen Ratspräsidenten. Derzeit hat der frühere polnische Premierminister Donald Tusk diesen Posten inne, sein Mandat wurde im März 2017 von den EU-Staats- und Regierungschefs für zweieinhalb Jahre verlängert. Eine nochmalige Wiederwahl ist nicht möglich. Tusk leitet auch die Euro-Gipfel sowie die Gipfelberatungen der 27 verbleibenden EU-Staaten ohne Großbritannien zum Brexit.

Kooperation mit EU-Parlament

Die EU-Außenministerräte werden fix von der Hohen Beauftragten - derzeit die Italienerin Federica Mogherini - geleitet; sie ist gleichzeitig auch Vizepräsidentin der EU-Kommission und für fünf Jahre bestellt. Das Mandat des derzeitigen Teams unter Jean-Claude Juncker endet Ende Oktober 2019. Die Eurogruppe untersteht - im Gegensatz zu den Treffen aller EU-Finanzminister - ebenfalls nicht dem EU-Ratsvorsitz; ihre Sitzungen leitet der Präsident der Gruppe, derzeit der Portugiese Mario Centeno. Auch die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien werden nicht vom EU-Ratsvorsitz, sondern von der EU-Kommission und ihrem Chefverhandler Michel Barnier geführt. Die Brexit-Beratungen der 27 verbleibenden EU-Staaten im Allgemeinen Rat stehen dagegen im zweiten Halbjahr unter Leitung Österreichs, das durch Kanzleramtsminister Gernot Blümel vertreten wird.