Welche EU wollen Sie?

(ja) 450 Millionen Europäer können in den nächsten Monaten im Internet ihre Meinung zur Zukunft der Europäischen Union formulieren. Die EU-Kommission stellte dazu am Mittwoch einen Online-Fragebogen mit zwölf Themen vor, darunter die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsstaaten, Zuwanderung oder Bildung.

"Angesichts der bevorstehenden Europawahlen ist es an der Zeit zu entscheiden, wie die zukünftige Europäische Union mit 27 Mitgliedstaaten aussehen soll", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch in Brüssel. "Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem die Europäer sich Gehör verschaffen und laut und deutlich sagen können, welche Themen sie bewegen und wie sie diese gern von den verantwortlichen Politikern vertreten wüssten."

Die Themen der Befragung sind das Ergebnis eines Bürgerforums am vergangenen Wochenende. Die Kommission hatte dazu knapp 100 Bürger nach Brüssel eingeladen.

Die Diskussionsgrundlage bildet ein Weißbuch mit fünf Szenarien zur Zukunft der Union.

Idee von Macron

Initiiert wurde die Aktion vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der in einer Redde in Athen im September 2017 erklärte: "Ich wünsche mir inbrünstig, dass wir, überall dort, wo die Staatsoberhäupter diesen Weg wählen, in jedem Mitgliedstaat, innerhalb von sechs Monaten demokratische Beratungen organisieren können, während denen unsere Völker überall in unseren Ländern über das Europa diskutieren können, das sie sich wünschen."

Die Initiative Quelle est votre Europe ist in Frankreich seit der Wahl Macrons aktiv und organisiert laufend Bürgerdiskussionen im ganzen Land.

(Quellen: APA, EU-Kommission, Gouvernement de la République / Press Office)