Brexit-Muskelspiele

Brüssel/London. (apa/reu/da) "Das Risiko des Scheiterns ist da." Eindringlich warnt EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier im "Spiegel" vor einem Platzen der Gespräche zwischen der EU und Großbritannien. Ihn sorgten die seit Monaten fehlenden Fortschritte bei den Verhandlungen über die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland: "Es gibt kein taktisches Spiel mit Irlands überlebenswichtigen Interessen." Barnier besteht darauf, dass eine Regelung über die brisante Grenze zwischen der Republik im Süden und Nordirland in einer Notfallklausel im Austrittsabkommen mit Großbritannien geklärt wird, dem sogenannten Backstop. "Ohne den Backstop wird es kein Austrittsabkommen geben", legt sich Barnier fest.

Zwar herrscht in London, Dublin und Brüssel Einigkeit, dass eine "harte" Grenze, also mit Grenzposten, unbedingt verhindert werden soll. Wie das gelingen soll, wenn Großbritannien mit dem Austritt aus der EU auch Binnenmarkt und Zollunion verlässt, ist aber unklar. Britische Regierungspolitiker sprechen von technischen Lösungen, die physische Kontrollen vermeidbar machen sollen, bleiben aber Details schuldig. "Technische Ideen können die Lösung nicht ersetzen", richtet ihnen Barnier aus.





Drei Wünsche sind einer zu viel

Derzeit ist die Grenze zwischen Nordirland und Irland praktisch kaum sichtbar, die Wirtschaft eng miteinander verflochten. Doch die Grenzfrage ist politisch höchst sensibel, da eng mit dem 1998 geschlossenen Karfreitagsabkommen zur Beilegung des Nordirland-Konflikts verbunden.

Großbritanniens Premier Theresa May will zwar die Zollunion mit der EU verlassen, um mit anderen Ländern Handelsabkommen schließen zu können. Allerdings strebt sie eine Zoll-Partnerschaft mit der EU an. Deren Ausgestaltung ist aber ebenfalls unklar und zählt zu den größten Streitpunkten innerhalb ihrer Konservativen Partei. Als "verrückt" bezeichnete Außenminister Boris Johnson in der "Daily Mail" die Vorstellung, in einer neuen Zollpartnerschaft an den Grenzen Großbritanniens Zölle für die EU einzutreiben.

"Die britische Regierung will aus der Zollunion hinaus, keine harte Grenze zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland, und sie will, dass Nordirland nicht anders behandelt wird als der Rest des Landes. Das Vereinigte Königreich kann zwei dieser Dinge haben, aber nicht alle drei", analysiert der Politologe Tim Oliver von der London School of Economics. Denn Barniers Vorschlag, EU-Standards und Regelungen könnten künftig in Nordirland Anwendung finden, um eine "harte" Grenze zu Irland zu vermeiden, wies May zurück - auch, weil sie im Unterhaus auf die Stimmen der nordirischen DUP angewiesen ist. Die protestantische Partei befürwortet den Brexit, während in Nordirland fast 57 Prozent für den Verbleib in der Union stimmten.

Geldstrafe für Kampagne

Innerhalb des Pro-Brexit-Lagers spielte 2016 die UK Independence Party eine entscheidende Rolle. Die Kampagne des ehemaligen Ukip-Sponsors Arron Banks, "Leave.EU", muss wegen unerlaubter Wahlkampffinanzierung 70.000 Pfund (knapp 80.000 Euro) Strafe zahlen. Das erlaubte Ausgabenlimit wurde um zumindest zehn Prozent überschritten. Außerdem seien laut Wahlkommission für die Finanzierung des Wahlkampfs aufgenommene Kredite nicht ordnungsgemäß gemeldet worden.

Barniers Warnung vor einem Scheitern geht mit einer Verschiebung der Kräfte innerhalb der britischen Regierung einher. Johnson und Brexit-Minister David Davies sind Vorreiter für einen harten Bruch mit der EU. Das moderate Lager verlor Anfang Mai Innenministerin Amber Rudd; sie wurde durch Sajid Javid ersetzt. Er könnte "dafür sorgen, dass sich das Zünglein an der Waage in Richtung eines klaren Bruchs mit der EU bewegt", so die "Financial Times". Andererseits bleibt Rudd Abgeordnete. Im Unterhaus wollen einige Konservative die Zollunion beibehalten.

"Ich habe nicht die Absicht, zwischen den verschiedenen britischen Positionen zum Brexit zu vermitteln", sagt EU-Chefunterhändler Barnier. Die Gespräche über den Austrittsvertrag müssten bis Oktober - also während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes - abgeschlossen sein, damit das Europäische und das britische Parlament vor Ende der Brexit-Übergangsfrist im Dezember 2020 über den Deal abstimmen können. Bereits jetzt warnt Barnier auch Unternehmen in der EU: Sie sollten "alle Szenarien" vorbereiten - also die Möglichkeit eines harten Brexit ohne eine rechtliche Vereinbarung mit den Briten nach deren EU-Austritt in Betracht ziehen.